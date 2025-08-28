Podopieczni trenera Marka Papszuna szybko ostudzili zapędy Bułgarów, bo nie minęło 120 sekund a już prowadzili. Peter Barath zdecydował się na strzał zza pola karnego i może nie uderzył idealnie, ale piłka odbiła się jeszcze od Feliksa Eboa i wpadła do siatki obok Anatolija Gospodinowa. Gospodarze sprawiali wrażenie zagubionych a Raków starał się iść za ciosem i miał świetną okazję na podwyższenie prowadzenia. Po strzale Jonatana Brunesa bramkarz Ardy zdołał końcem palców wybić piłkę, do której dopadł Michael Ameyaw. Skrzydłowy sprytnie oszukał jednego z rywali i zagrał wzdłuż bramki, ale nie było tam nikogo, kto by wepchnął piłkę do siatki.

Z minuty na minutę napór polskiego zespołu malał i w końcu także rywale zaczęli wyprowadzać akcje ofensywne. Po jednej z nich na strzał zdecydował się Serkan Jusein, ale Kacper Trelowski zachował czujność. Prawdziwe problemy Rakowa zaczęły się w drugiej połowie. Gospodarze podeszli wyżej, zaczęli grać agresywniej z czym zupełnie nie mogli sobie poradzić podopieczni trenera Papszuna. Wicemistrzowie Polski mieli problemy z wyjściem z własnej połowy a Arda atakowała.

Gospodarze nie stwarzali sytuacja, ale w końcu doczekali się gola. Dimityr Wełkowski wpadł w Zorana Arsenica, padł na murawę, a ponieważ wszystko się działo w polu karnym, sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Antonio Wutow i zrobiło się 1:1. Gol wyraźnie napędził gospodarzy, którzy zaatakowali jeszcze odważniej i jeszcze podostrzyli grę. Nawet chyba za bardzo czego efektem była żółta kartka dla Georgi Nikołowa. Ponieważ było to drugie upomnienie, napastnik Ardy musiał opuścić boisko.

Raków grał w przewadze, ale to nadal Arda dyktowała warunki. Częstochowianie grali brzydko, chaotycznie, notowali wiele strat i nie mogli wszystkiego tłumaczyć fatalnym stanem murawy. Polski zespół doszedł do głosu dopiero w samej końcówce, kiedy rywale wyraźnie opadli z sił. Raków miał kilka wyśmienitych sytuacji bramkowych, ale seryjnie je marnował. Do siatki trafił dopiero Ivi Lopez, dobijając swój strzał z rzutu karnego, który obronił Gospodinow. Wcześniej za faul czerwoną kartką ukarany został jeszcze Wełkowski i Arda grała w dziewiątkę.

Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa 1:2 (0:1)

Kacper Trelowski – Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Peter Barath (74. Marko Bulat), Oskar Repka, Marko Balut, Jean Carlos Silva (79. Adriano Amorim) – Michael Ameyaw (60. Jesus Diaz), Tomasz Pieńko (60. Ivi Lopez) – Jonatan Brunes (79. Leonardo Rocha) Sędzia: Igor Pajac (Chorwacja)

Igor Pajac (Chorwacja) Widzów: około 5 000

