Kiedy losowanie Ligi Konferencji? O której polskie kluby poznają rywali w LK? Zasady losowania i fazy ligowej

Piłkarze z Poznania najpierw odpadli w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, po dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad (1:3, 1:1), a w czwartek nie przebrnęli 4. rundy eliminacji Ligi Europa rywalizując w dwumeczu z KRC Genk (1:5, 2:1). "Kolejorz" wiedział jednak przed rewanżem z Belgami, że w przypadku nie odrobienia strat z pierwszego spotkania, na pocieszenie zostanie im faza ligowa Ligi Konferencji. I tak właśnie się stało.

Raków Częstochowa, który w pierwszym meczu wygrał u siebie z Ardą Kyrdżali 1:0, w rewanżu zwyciężył 2:1 i także zobaczymy go na jesień w europejskich pucharach. Kilkanaście minut później śladem wicemistrzów Polski podążyła Jagiellonia, która zremisowała w Tiranie z Dinamo 1:1, ale u siebie była górą aż 3:0. Najbardziej dramatyczny przebieg miało jednak starcie Legii z Hibernianem, ale ostatecznie po dogrywce i warszawianie zapewnili sobie przepustkę do fazy ligowej Ligi Konferencji!

Kiedy i o której losowanie Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć?

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 odbędzie się w piątek, 29 sierpnia 2025 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13:00 polskiego czasu w Monako. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na Supersport.se.pl!

Zasady losowania fazy ligowej Ligi Konferencji

W fazie ligowej Ligi Konferencji wystąpi 36 drużyn, a każda z nich rozegra sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Pary tworzone są tak, aby każdy z uczestników zmierzył się raz (nie w systemie "mecz i rewanż", jak we wcześniejszych latach) z jednym rywalem z każdego z sześciu koszyków. Co do zasady, w fazie ligowej żaden zespół nie będzie mógł trafić na drużynę, z którą spotyka się w rozgrywkach krajowych. Zespoły, które zakończą fazę ligową na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Pozostałe ekipy zostaną wyeliminowane.

Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że po fazie ligowej przynajmniej dwa zespoły, które mogły ze sobą nie grać, będą miały równą liczbę punktów, UEFA zmieniła zasady rozstrzygania takich remisów. Najważniejsze dotychczas kryterium, czyli wyniki spotkań bezpośrednich, nie odgrywa już w takich przypadkach żadnej roli.

Nowe zasady określa artykuł 18.01 regulaminu. Liczą się kolejno: a) różnica bramek we wszystkich meczach fazy ligowej, b) liczba strzelonych goli, c) liczba goli zdobytych na wyjeździe, d) liczba wygranych meczów, e) liczba meczów wygranych na wyjeździe, f) liczba punktów uzyskana łącznie przez wszystkich rywali danej drużyny, g) różnica goli rywali łącznie, h) liczba goli zdobyta przez tych rywali, i) liczba punktów karnych za żółte i czerwone kartki i wreszcie j) pozycja w rankingu UEFA.

Terminarz Ligi Konferencji 2025/2026

2025

faza ligowa, 1. mecz: 2 października

faza ligowa, 2. mecz: 23 października

faza ligowa, 3. mecz: 6 listopada

faza ligowa, 4. mecz: 27 listopada

faza ligowa, 5. mecz: 11 grudnia

faza ligowa, 6. mecz: 18 grudnia

2026

faza play-off: 19 i 26 lutego

1/8 finału: 12 i 19 marca

1/4 finału: 9 i 16 kwietnia

1/2 finału: 30 kwietnia i 7 maja

finał: 27 maja (Lipsk)

