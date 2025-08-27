Liga Mistrzów: Kapitalna parada polskiego bramkarza! Uratował klub i awans [WIDEO]

Liga Mistrzów: Kolejny Polak w fazie ligowej! Fenomenalna parada [WIDEO]

Lista Polaków w nowym sezonie piłkarskiej Ligi Mistrzów się powiększa z dnia na dzień. Do grona zawodników, który będzie miał okazję występować w fazie ligowej Champions League dołącza Mateusz Kochalski. Polski bramkarz, który występuje w ekipie Karabachu Agdam, w ostatniej rundzie eliminacji mierzył się z Ferencvarosem Budapeszt. Węgierski zespół walczył do ostatniego gwizdka o doprowadzenie do dogrywki.

W 87. minucie piłka była dośrodkowana w pole karne Mateusza Kochalskiego. Strzał został zatrzymany z fenomenalną paradą w ostatniej chwili przez polskiego bramkarza, a dobitka przeleciała nad poprzeczką. Ferencvaros wygrał mecz 3:2, ale to było zbyt mało, by wygrać z azerskim zespołem.

- MATEUSZ KOCHALSKI RATUJE KARABACH! Kapitalna interwencja polskiego bramkarza, która sprawiła, że ekipa z Azerbejdżanu awansowała do Ligi Mistrzów UEFA! - napisano na profilu CANAL+ Sport.

Zobacz całą sytuację z interwencją Kochalskiego z meczu Karabach – Ferencvaros poniżej.

MATEUSZ KOCHALSKI RATUJE KARABACH! 🔥🇵🇱 Kapitalna interwencja polskiego bramkarza, która sprawiła, że ekipa z Azerbejdżanu awansowała do Ligi Mistrzów UEFA! 🤯💪 pic.twitter.com/BpU8PXHQbY— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 27, 2025

Kto zagra w Lidze Mistrzów?

Karabach Agdam wygrał pierwsze spotkanie z Ferencvarosem w Budapeszcie 3:1 i awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kto jeszcze zagra w Champions League?

Wśród uczestników znajdują się Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Atalanta, Juventus, Inter Mediolan, Napoli, Athletic Bilbao, Atletico Madryt, FC Barcelona, Real Madryt, Villarreal, Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, AS Monaco, Olympique Marsylia, PSG, Ajax, PSV Eindhoven, Sporting, Union, Galatasaray, Slavia Praga, Olympiakos Pireus, Karabach Agdam, Bodo/Glimt, Pafos FC i Kajrat Ałmaty.

W środę, 27 sierpnia poznamy pozostałych trzech uczestników.

