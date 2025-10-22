Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w Lidze Konferencji.

Były piłkarz Piasta Gliwice, Tihomir Kostadinov, obecnie w Sigmie, uważa Raków za zespół na poziomie czeskich gigantów.

Macedoński pomocnik podkreśla, że Raków to klasowy przeciwnik, który stanowi dla Sigmy duże wyzwanie.

Jakie są szanse Rakowa na zwycięstwo i jak oceniają go inni zawodnicy? Sprawdź pełną analizę!

Po udanej inauguracji i zwycięstwie 2:0 nad Universitatea Craiova, Raków Częstochowa przygotowuje się do drugiego meczu w fazie grupowej Ligi Konferencji. Tym razem podopieczni Marka Papszuna zmierzą się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec, która w pierwszej kolejce musiała uznać wyższość faworyzowanej Fiorentiny. Czeski zespół z pewnością będzie chciał zrehabilitować się przed własną publicznością.

W szeregach Sigmy występuje piłkarz, którego polscy kibice doskonale pamiętają. To Tihomir Kostadinov, który przez 3,5 roku reprezentował barwy Piasta Gliwice. Macedoński pomocnik, który latem dołączył do czeskiego klubu, doskonale zna potencjał polskiej piłki i z dużym szacunkiem wypowiada się o najbliższym rywalu.

Kostadinov stawia Raków na równi z czeskimi gigantami

Kostadinov porównał siły Rakowa do czołowych drużyn z jego obecnej ligi. Jego odpowiedź pokazuje, jak wielki postęp w ostatnich latach poczynili wicemistrzowie Polski i jak są postrzegani za granicą.

– Zagramy z wysokiej klasy przeciwnikiem - zaznaczył Kostadinov, cytowany przez PAP. - Powiedziałbym, że Raków jest mniej więcej na poziomie Sparty i Slavii. W ostatnich latach poczynił ogromny postęp, bo sześć lat temu grał jeszcze w 2. lidze. Klub bardzo się rozwija i inwestuje. Sprowadza wysokiej klasy zawodników. Mierzy wysoko każdego roku – analizował.

Sigma Ołomuniec przed podwójnym wyzwaniem

Dla Sigmy, która obecnie zajmuje piąte miejsce w lidze czeskiej, nadchodzące dni będą prawdziwym testem siły. Tuż po meczu z Rakowem, zespół Kostadinova zmierzy się w ligowym hicie ze Slavią Praga. Były gracz Piasta nie ukrywa, że to ogromne wyzwanie.

– Raków i Slavia to renomowane drużyny. Są dla nas wyzwaniem. Na pewno wysoko zawieszą nam poprzeczkę i wystawią nas na ciężką próbę. Musimy się cieszyć, że możemy się zmierzyć z takimi przeciwnikami – podkreślił Macedończyk, cytowany przez PAP.

Mecz Sigmy z Rakowem zapowiada się niezwykle interesująco. Słowa Tihomira Kostadinova tylko potwierdzają, że czeski zespół podchodzi do starcia z wicemistrzem Polski z pełną powagą i respektem.

Kiedy mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji? Gdzie transmisja?

Mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w 2. kolejce Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 23 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21. Transmisję zawodów będzie można zobaczyć w Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

