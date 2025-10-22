Sebastian Kowalczyk kończy swoją przygodę z Houston Dynamo, co potwierdził na Instagramie.

Amerykański klub nie przedłużył kontraktu z 27-letnim Polakiem, co oznacza, że od 2025 roku będzie wolnym zawodnikiem.

Jego dorobek w MLS to siedem goli w 86 meczach.

Czy były gracz Pogoni Szczecin wróci do Ekstraklasy, czy może znajdzie nowy klub w Europie?

To koniec amerykańskiej przygody Sebastiana Kowalczyka? Polski pomocnik za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie oficjalnie potwierdził, że jego misja w Houston Dynamo dobiegła końca. Klub z Teksasu zdecydował, że wygasająca z końcem roku umowa nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że wychowanek Pogoni Szczecin już niedługo będzie mógł związać się z nowym pracodawcą na zasadzie wolnego transferu.

"Dziękuję Houston Dynamo. To była przyjemność" - napisał krótko piłkarz, zamieszczając kompilację swoich zdjęć z pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kowalczyk przeniósł się do ligi MLS latem 2023 roku z Pogoni Szczecin. Według medialnych doniesień kosztował pół miliona euro.

Niezbyt udana przygoda w Teksasie. Liczby nie kłamią

Dla zespołu z Teksasu rozegrał 86 meczów. Strzelił w nich łącznie siedem goli i zanotował trzy asysty. W niedawno zakończonym sezonie zasadniczym wystąpił w 29 spotkaniach, ale tylko raz udało mu się wpisać na listę strzelców. Indywidualne statystyki nie przełożyły się na sukces drużynowy. Houston Dynamo nie zdołało przebić się do fazy pucharowej.

Co dalej z karierą Polaka? Możliwy powrót do Ekstraklasy

Decyzja amerykańskiego klubu oznacza, że od 1 stycznia 2025 roku Sebastian Kowalczyk będzie wolnym zawodnikiem. To czyni go niezwykle atrakcyjnym celem na rynku transferowym, ponieważ potencjalny nowy pracodawca nie będzie musiał płacić za niego kwoty odstępnego. W wieku 27 lat pomocnik wciąż jest w najlepszym okresie dla piłkarza i z pewnością nie będzie narzekał na brak ofert. Czy wróci do Ekstraklasy? Doświadczenie zebrane w MLS może jednak otworzyć mu również drzwi do innych europejskich lig.

