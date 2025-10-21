Polski bramkarz Mateusz Kochalski zachwyca w Lidze Mistrzów, prowadząc azerski Karabach Agdam do niespodziewanych zwycięstw.

Były obrońca Karabachu, Jakub Rzeźniczak, komplementuje Kochalskiego po zwycięstwach nad Benficą i FC Kopenhaga.

Przed Kochalskim i jego drużyną stoi kolejne wyzwanie – mecz z Athletic Bilbao. Czy polski bramkarz zatrzyma "Lwy" z Bilbao?

W pierwszej kolejce Karabach sprawił sensację, bo pokonał Benficę. Zwycięstwo było tym cenniejsze, że zostało odniesione w Lizbonie. Choć Azerowie stracili dwie bramki, to podnieśli i zdołali wygrać 3:2. W tym spotkaniu Kochalski zebrał dużo komplementów.

Sensacyjny start Karabachu w Lidze Mistrzów

- Wynik tego spotkania zaskoczył wszystkich - mówi nam Rzeźniczak. - Myślę, że nikt w klubie nie zakładał tak udanego początku. To spotkanie zostanie zapamiętana na długo, bo to w końcu pierwsza wygrana Karabachu w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Fajnie, że Kochalski dołożył do tego cegiełkę. Pokazał się z tak dobrej strony na tle klasowego rywala. Bronił bardzo dobrze - dodał.

Rzeźniczak spędził w Karabachu dwa lata i zdobył dwa tytuły. Zagrał z nim w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a potem w Lidze Europy.

- Wtedy dwa razy zremisowaliśmy z Ateltico. Byliśmy bardzo chwaleni za odważny, remisowy występ w Madrycie. Hiszpanie byli w szoku, gdy prowadziliśmy po pierwszej połowie - przypomina.

Mentalność zwycięzcy i transferowe plotki. Kochalski na celowniku giganta?

O sile Karabachu przekonała się także ekipa FC Kopenhaga. Azerowie wygrali u siebie 2:0.

- Mistrz Danii to zespół o zbliżonym potencjale - ocenia Rzeźniczak. - W każdym razie początek w wykonaniu Azerów jest okazały. Wyniki to zasługa podejścia trenera Kurbana Kurbanowa, który od lat ma tę samą filozofię. On ma mentalność zwycięzcy. Jego zespół wychodzi po to, aby wygrać. Cechuje go duża odwaga. Pamiętam, jak zawsze nam powtarzał, żeby nie bać się rywali. Jego pewność udziela się zawodnikom - opisuje Azera.

Dla Kochalskiego to drugi sezon w Karabachu. Poprzednie rozgrywki zakończył zdobyciem mistrzostwa.

- Gdy pojawił się temat transferu, to pytał mnie o klub, czy to dobry kierunek - opowiada Rzeźniczak. - W Karabachu ma świetne warunki. Zyskał sportowo, bo występuje w Lidze Mistrzów, gdzie ma możliwość rywalizować z silnymi rywalami. To dobre okno do promocji. Takimi występami jak z Benficą pracuje na transfer - ocenia.

Teraz czas na "Lwy" z Bilbao

Teraz przed Kochalskim mecz z Athletic Bilbao. Baskowie mają przydomek „Lwy"”.

- To będzie dla niego kolejna okazja, żeby się wykazać - zaznacza Rzeźniczak. - Karabach nie będzie faworytem, więc nie będzie łatwo. Kochalski nie będzie narzekał na brak pracy. Przed nimi zapewne dużo interwencji. Zbiera doskonale recenzje. Mam znajomych w Baku, którzy piszą do mnie i są zadowoleni z jego występów. Podkreślają, że jest pewnym punktem zespołu - dodaje.

Rzeźniczak: Polskie kluby mogą brać przykład

Były kadrowicz zwraca uwagę na to, jak działa mistrz Azerbejdżanu.

- Kochalski to także dobry przykład na transfery Karabachu - wylicza. - To są przemyślane ruchy. Potrafią wyciągnąć mniej znanych piłkarzy. To świadczy o dobrym skautingu. Polskie kluby mogą brać przykład z Azerów. Wszystko jest tak dobierane, że hula jak złoto - twierdzi.

Były kadrowicz uważa, że po udanym starcie przeciwnicy zmienią podejście do mistrza Azerbejdżanu.

- Myślę, że kolejne kluby z większym respektem będą podchodzić do Azerów - podkreśla. - Oczywiście poprzeczka będzie szła w górę, bo rywale będą coraz mocniejsi, jak choćby Chelsea, Liverpool czy Napoli. Zakładam, że jak zdobędą w sumie 12 punktów, to z tego wyniku będą zadowoleni. Nie ma tam nerwowych ruchów. Powtarzam, że trzeba brać z nich przykład - przekonuje Rzeźniczak.

Kiedy Athletic Bilbao - Karabach Agdam w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz Athletic Bilbao - Karabach Agdam w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany w środę, 22 października, godz. 18.45. Transmisja w Canal+ Extra2.

