Lider PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok, zmierzy się z trzecią drużyną Ligue 1, RC Strasbourg, w Lidze Konferencji.

Jagiellonia, po wysokim zwycięstwie 4:0 nad Arką Gdynia, jest w świetnej formie, podobnie jak Strasbourg, który zremisował 3:3 z PSG.

Trener Jagiellonii zapowiada odważną grę, a kluczowym zawodnikiem może być Afimico Pululu.

Czy polski lider zdoła zaskoczyć francuskiego giganta i przywieźć punkty z trudnego terenu?

Lider polskiej ligi kontra trzecia siła ligi francuskiej. Tak zapowiada się czwartkowe starcie w ramach Ligi Konferencji, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z RC Strasbourg. "Duma Podlasia" imponuje formą, co potwierdziła w ostatniej kolejce, rozbijając Arkę Gdynia 4:0 i umacniając się na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy. Teraz jednak poprzeczka wędruje na absolutnie europejski poziom.

Strasbourg to rywal z europejskiej czołówki

Zespół ze Strasburga to prawdziwa rewelacja rozgrywek Ligue 1. Po ostatniej serii meczów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie dwa punkty do prowadzącej Marsylii i jeden do naszpikowanego gwiazdami PSG. O sile ofensywnej rywala Jagiellonii mistrzowie Francji przekonali się zresztą na własnej skórze. W poprzedniej kolejce Strasbourg postawił się paryżanom na ich terenie, prowadząc już 3:1 i ostatecznie remisując 3:3. W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Francuzi pokonali na wyjeździe 2:1 Slovan Bratysława.

Pululu postrachem rywali. Jaga na fali wznoszącej

Jagiellonia przystępuje do tego spotkania w doskonałych nastrojach. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca w pierwszej kolejce europejskich pucharów skromnie pokonał u siebie Hamrun Spartans 1:0. Prawdziwy pokaz siły dał jednak w ostatnim meczu ligowym, gromiąc Arkę Gdynia 4:0. Błysnął Afimico Pululu, który ustrzelił dublet. Napastnik ma już na koncie dziewięć goli we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i z pewnością będzie największym zagrożeniem dla defensywy Strasbourga. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji to właśnie on został królem strzelców Ligi Konferencji.

Siemieniec zapowiada odważną grę ze Strasburgiem

Mimo klasy rywala, trener Jagiellonii nie zamierza zmieniać filozofii gry swojego zespołu. Siemieniec podkreślił, że jego drużyna jedzie do Francji, by pokazać swój charakter i powalczyć o korzystny wynik.

– Przed nami wymagające wyzwanie. Jedziemy do zespołu, którego dyspozycja i pozycja w lidze pokazują, że jest wymagający, intensywny i jakościowy. To dla nas próba, sprawdzian tego, na jakim poziomie jesteśmy w ramach potyczek z zespołami będącymi na poziomie RC Strasbourg – powiedział Adrian Siemieniec cytowany przez klubowe media.

Jagiellonia chce pokazać swoją twarz we Francji

Szkoleniowiec białostoczan jasno zadeklarował, że jego drużyna nie będzie kalkulować.

– Nie pojedziemy tam z ostrożnym nastawieniem. Pojedziemy tam ze swoją grą, swoją Jagiellonią. Chcemy pokazać naszą twarz, intensywność, jakość. Chcemy zrobić wszystko, żeby przywieźć z Francji jakieś punkty. Później w Zabrzu też chcemy zebrać punkty i wrócić z nimi do Białegostoku – zapowiedział odważnie trener, cytowany przez klubowe media.

Mecz ze Strasbourgiem będzie dla Jagiellonii początkiem niezwykle trudnego tygodnia. Tuż po powrocie z Francji lidera Ekstraklasy czeka bowiem wyjazdowy hit z wiceliderem, Górnikiem Zabrze.

