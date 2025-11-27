Jagiellonia też z kompletem punktów! Skromne zwycięstwo nad mistrzem Finlandii

Jagiellonia skromna, ale zwycięska! Pululu znów bohaterem

Jagiellonia Białystok szybko zaczęła pokazywać, kto w tym meczu jest faworytem do zwycięstwa. Od pierwszych minut zaczęła przeważać i tworzyć sobie kolejne okazje. Pierwsza bardzo dogodna pojawiła się w 27. minucie, gdy Pietuszewski nabiegał na płaskie podanie z prawej strony, ale zamiast uderzyć soczyście na bramkę, to piłka przetoczyła mu się pod stopą. Później niezłym strzałem popisał się Wojtuszek, ale jego strzał z prawej strony na dalszy słupek dobrze obronił bramkarz gości. Pod sam koniec Jagiellonia stworzyła akcję, w której zmarnowała aż dwie dobre okazje do zdobycia bramki! Dwa strzały zawodników Jagiellonii z krótkiego dystansu zostały ofiarnie zablokowane przez obronę KuPS.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Druga połowa zaczęła się podobnie, od nacisków Jagiellonii, z tą różnicą, że w końcu okazały się one skuteczne! Podanie górą z prawej strony spod linii końcowej trafia do Pululu, ten uderza z dość ostrego kąta w sam środek bramki, ale na tyle mocno, że piłka odbita od obrońcy myli bramkarza i wpada do bramki! W kolejnych minutach Jagiellonia postanowiła nieco odpuścić, pozwoliła na przejęcie inicjatywy przez rywali i czekała na kontry. Z czasem jednak taktyka ta stała się mocno ryzykowna – KuPS atakowało coraz groźniej, a białostocczanie nie mieli nawet wielu okazji do kontr, trudno było im opuścić własną połowę. Na szczęście później piłkarze Adriana Siemieńca spięli się i faktycznie odrzucili rywali od swojego pola karnego, a sami znów zaczęli atakować. Celne strzały oddawali Mazurek czy Wdowik, ale wszystko w środek, w bramkarza rywali.

Ostatecznie wynik już nie uległ zmianie i Jagiellonia po 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji ma 8 punktów po dwóch wygranych i dwóch remisach. Taki wynik punktowy w poprzednim sezonie LK dawał awans, więc polski zespół jest już bardzo blisko wejścia do fazy pucharowej.

