Nowy selekcjoner Jan Urban odmienił reprezentację Polski, która po ostatnich wynikach jest wiceliderem grupy el. MŚ.

Jerzy Dudek wskazuje na stabilizację składu i świetną współpracę Urbana z Magierą jako klucz do sukcesu.

Chcesz wiedzieć, jak ta trenerska synergia wpływa na wyniki kadry? Sprawdź szczegóły!

Nowa era w reprezentacji Polski rozpoczęła się w najlepszy możliwy sposób. Selekcjoner Jan Urban tchnął w kadrę nowego ducha, co przełożyło się na dobre wyniki. Trzy zwycięstwa i seria czterech meczów bez porażki pozwoliły na poprawę atmosfery. Biało-Czerwoni są wiceliderem grupy, co daje prawo do gry w barażach o awans na mistrzostwa świata. Eksperci i kibice zastanawiają się, co jest kluczem do tej nagłej metamorfozy.

Tak Jerzy Dudek określił Jana Urbana. Ocenił selekcjonera i jego "marynarzy" w kadrze [ROZMOWA SE]

Jan Urban nie miesza w jedenastce reprezentacji Polski

Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielił się legendarny Jerzy Dudek. 60-krotny reprezentant Polski w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że jednym z fundamentów obecnej formy kadry jest stabilizacja i zaufanie, jakim Urban obdarzył zawodników.

– Mówiłem już o tym wcześniej: jak najmniej miesza w reprezentacyjnej jedenastce. Za to budowanie pewności siebie poprzez stabilność, ukształtowanie zmian, zrozumienie filozofii trenera, jak mamy grać, kiedy on może pomóc – analizował Dudek.

Reprezentacja Polski pnie się w rankingu FIFA. Na szczycie doszło do ważnych przetasowań

Jerzy Dudek dostrzega kluczową zmianę na ławce trenerskiej

Były bramkarz zwrócił jednak uwagę na jeszcze jeden, niezwykle istotny element, który jego zdaniem wyróżnia obecny sztab szkoleniowy. Chodzi o znakomitą i niezwykle aktywną współpracę selekcjonera z jego prawą ręką, Jackiem Magierą. Dudek zauważył, że komunikacja między trenerami w trakcie meczu jest na niespotykanym dotąd poziomie.

– Były momenty, kiedy było ciężko w Holandii. Przecież Urban razem z Jackiem Magierą robili bardzo dobre zmiany. Starają się pomagać zespołowi. Widzę, że trener Urban konsultuje się bardzo często z Magierą. Kiedyś nie widziałem aż takiej wymiany myśli w czasie meczu – komplementował Dudek.

Jan Urban o kulisach kontuzji Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące słowa selekcjonera

Współpraca na linii Urban - Magiera powinna być jeszcze lepsza

Zdaniem triumfatora Ligi Mistrzów z 2005 roku, taka synergia na ławce trenerskiej jest nie do przecenienia i bezpośrednio wpływa na trafne decyzje podejmowane w kluczowych momentach spotkania. To właśnie ciągła analiza i zarządzanie boiskowymi wydarzeniami w duecie ma być siłą napędową odmienionej reprezentacji.

– To trzeba na bieżąco kontrolować i tym zarządzać. Wydaje się, że ta współpraca już teraz jest dobra, a powinna być jeszcze lepsza – podsumował Jerzy Dudek, dając jasno do zrozumienia, że w duecie Urban-Magiera drzemie ogromny potencjał, który może zaprowadzić kadrę do sukcesów.

Piotr Czachowski bez ogródek o kadrze. Wskazał wygranych i przegranego ery Urbana [ROZMOWA SE]

