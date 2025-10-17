Polska awansuje w rankingu FIFA, co jest wynikiem udanych meczów.

Drużyna trenera Jana Urbana odniosła zwycięstwa nad Nową Zelandią i Litwą, poprawiając swoją pozycję.

Sprawdź, jak te zmiany wpłynęły na czołówkę rankingu i co to oznacza dla szans Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata!

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) opublikowała najnowsze notowanie swojego rankingu. Dla kibiców reprezentacji Polski to dobre wieści – nasza kadra zanotowała awans o trzy pozycje i zajmuje obecnie 33. miejsce na świecie. To efekt udanego zgrupowania w październiku.

Drużyna prowadzona przez selekcjonera Jana Urbana odniosła dwa cenne zwycięstwa. Najpierw w meczu towarzyskim rozegranym w Chorzowie Polacy skromnie pokonali Nową Zelandię 1:0. Kilka dni później Biało-Czerwoni wygrali znacznie ważniejsze spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata, pokonując na wyjeździe w Kownie reprezentację Litwy 2:0. Komplet punktów w tych starciach przełożył się bezpośrednio na poprawę pozycji w światowym zestawieniu.

Zmiany w czołówce rankingu FIFA. Nowy wicelider

Na samym szczycie rankingu również doszło do istotnych zmian, choć pozycja lidera pozostała nienaruszona. Niezmiennie od września na pierwszym miejscu plasuje się Hiszpania. Ciekawie zrobiło się jednak tuż za jej plecami. Na drugą lokatę awansowali mistrzowie świata, Argentyńczycy, spychając na trzecią pozycję reprezentację Francji.

Do czołowej dziesiątki, po krótkiej nieobecności, powróciła reprezentacja Niemiec, która awansowała o dwie pozycje i zajmuje obecnie 10. miejsce. Taki obrót spraw spowodował, że poza TOP 10 znaleźli się Chorwaci, którzy spadli z dziewiątej na jedenastą lokatę.

Jak poradzili sobie rywale Polaków w eliminacjach?

Dobra postawa Polaków w eliminacjach do mundialu sprawia, że w tabeli grupy G zajmujemy drugie miejsce, ustępując jedynie Holandii. Nasi grupowi rywale również zanotowali awans w rankingu FIFA. "Pomarańczowi" przesunęli się o jedno "oczko" i są obecnie szóstą siłą na świecie.

Pozostali przeciwnicy Biało-Czerwonych nie mają już szans na awans. Finlandia odnotowała minimalny spadek i zajmuje 72. pozycję. Litwa, którą niedawno pokonaliśmy, spadła na 146. miejsce, a Malta utrzymała swoją 166. lokatę.

Kolejne notowanie rankingu FIFA zostanie opublikowane 21 listopada. Wtedy dowiemy się, jak listopadowe mecze wpłynęły na układ sił w światowym futbolu.

