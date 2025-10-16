Po meczu z Litwą Robert Lewandowski doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na kilka tygodni.

Selekcjoner Jan Urban jest optymistą, licząc na szybki powrót kapitana kadry przed kluczowymi meczami eliminacyjnymi.

Mimo naderwania mięśnia, Urban uważa, że kontuzja nie jest poważna, a Lewandowski mógłby zejść z boiska w każdej chwili.

Dowiedz się, dlaczego Urban wierzy w szybki powrót Lewandowskiego i jakie były ustalenia ze sztabem medycznym!

Fatalne wieści napłynęły z Barcelony. Robert Lewandowski po powrocie z meczu reprezentacji Polski z Litwą (2:0) przeszedł badania, które wykazały naderwanie mięśnia. Oznacza to, że kapitan Biało-Czerwonych będzie pauzował przez kilka tygodni. To potężny cios zarówno dla jego klubu, jak i dla kadry narodowej.

Anna Lewandowska w prześwitującej sukience na pokazie Victoria's Secret! WOW

Jan Urban zabrał głos. Selekcjoner uspokaja kibiców

Mimo niepokojącej diagnozy, trener polskiej kadry Jan Urban jest optymistą. Liczy, że jego kluczowy zawodnik zdąży wyleczyć uraz przed listopadowymi meczami eliminacyjnymi z Holandią i Maltą. Jego zdaniem fakt, że Lewandowski był w stanie kontynuować grę, świadczy o tym, że kontuzja nie jest tak poważna, jak mogłoby się wydawać.

- Wydaje mi się, że to nie jest coś naprawdę mocnego - powiedział Jan Urban, cytowany przez PAP. - Wiadomo, przy kontuzji mięśniowej, jeśli jest naderwanie włókien mięśniowych, większe czy mniejsze, to po prostu nie da się grać. Robert faktycznie coś poczuł, ale gdyby tam coś wielkiego się działo, to nie byłby w stanie dokończyć meczu - wyjawił szkoleniowiec.

W Barcelonie pożar po urazie Lewandowskiego. Pewna osoba musi się mocno tłumaczyć

Były jasne ustalenia. Lewandowski mógł zejść w każdej chwili

Selekcjoner wyjaśnił, że sztab medyczny i trenerski był w stałym kontakcie z zawodnikiem i przygotowany na natychmiastową zmianę. Na ławce rezerwowych w gotowości czekał już Karol Świderski, który miał zastąpić kapitana w razie jakichkolwiek niepokojących sygnałów.

- Były ustalenia między doktorem, Robertem i mną, że jeśli tylko coś poczuje, podnosi rękę i od razu go zmieniamy - tłumaczył Urban, cytowany przez PAP. - Cały czas Karol Świderski był przygotowany do zmiany, gdyby Robert tylko dał nam sygnał, że nie da rady albo czuje, że coś może mu się przytrafić - dodał.

Eliminacje MŚ: Co musi się stać, żeby Polska zagrała w barażach? Z kim możemy zagrać?

Urban wierzy, że uraz Lewandowskiego to nic groźnego

Sygnał jednak nie nadszedł. Co więcej, rozmowa z Lewandowskim tuż po ostatnim gwizdku również napawała optymizmem.

- Już po samym spotkaniu z Litwą też go pytałem, jak się czuje - wyjaśniał Urban cytowany przez PAP. - Mówił, że wszystko w porządku. Poczuł coś troszeczkę, ale to jakby przeszło i spokojnie mógł dograć do końca meczu. Wierzę, że to nie będzie nic groźnego - wyjawił selekcjoner.

Jednak badania w Barcelonie okazały się mniej łaskawe. Teraz przed Robertem Lewandowskim zapewne miesiąc przerwy i walka z czasem, by być w pełni sił na kluczowe starcia reprezentacji Polski w listopadzie.

Kontuzja Lewandowskiego. W Barcelonie wrze! Klub ma ogromne pretensje do Polaka?

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata? Tak! Nie...