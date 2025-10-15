Eliminacje MŚ: Co musi się stać, żeby Polska zagrała w barażach? Z kim możemy zagrać?

Eliminacje MŚ: Polska w pierwszym koszyku w barażach?!

Gdyby eliminacje piłkarskich mistrzostw świata w Europie zakończyły się w tym momencie, reprezentacja Polski zajmująca drugie miejsce w grupie G znalazłaby się w pierwszym, najwyżej rozstawionym koszyku przed losowaniem ścieżek barażowych. Październikowe wyniki ułożyły się korzystnie dla drużyny Jana Urbana.

Polacy mają 13 punktów i ustępują w tabeli Holandii (16), wyprzedzając Finlandię (10). Wysoka różnica bramek na korzyść Holendrów sprawia jednak, że nawet ewentualne zwycięstwo biało-czerwonych z „Pomarańczowymi” 14 listopada na PGE Narodowym może nie wystarczyć do awansu z pierwszego miejsca. Zespół Ronalda Koemana musiałby stracić punkty w spotkaniu z Litwą, która nie odniosła jeszcze zwycięstwa w tych kwalifikacjach.

Jedno zwycięstwo lub remis w dwóch pozostałych meczach zapewni Polakom udział w marcowych barażach o awans na mundial – byłby to ich dziesiąty występ w historii. O cztery ostatnie europejskie miejsca w mistrzostwach świata rywalizować będzie 16 drużyn: 12 z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych i cztery zwycięskie zespoły grup Ligi Narodów UEFA, które nie zajmą dwóch czołowych lokat w swoich grupach.

Z kim Polska może zagrać o mundial?

Zespoły z drugich miejsc zostaną podzielone na trzy koszyki według listopadowego rankingu FIFA, a drużyny z Ligi Narodów trafią do czwartego. Losowanie utworzy cztery tzw. ścieżki barażowe, w których półfinały i finały rozstrzygną się w jednym meczu.

W wirtualnym podziale po październikowej serii spotkań Polska plasuje się na czwartym miejscu wśród zespołów z drugich miejsc, za Włochami, Turcją i Ukrainą. W efekcie znalazłaby się w pierwszym koszyku i uniknęłaby gry z tymi drużynami. W drugim znalazłyby się Węgry, Szkocja, Czechy i Słowacja, a w trzecim Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

