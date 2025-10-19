Wicemistrz Polski, Raków Częstochowa, nie sprostał Cracovii, przegrywając 0:2.

Cracovia, pod wodzą trenera Luki Elsnera, zaprezentowała skuteczną grę i wykorzystała swoje szanse.

Raków oddał tylko jeden celny strzał, co świadczy o jego słabej dyspozycji w tym meczu.

Jakie są przyczyny porażki Rakowa i co oznaczają dla dalszej części sezonu?

W tym sezonie Cracovia wyrasta na rewelację rozgrywek. Wkład w to osiągnięcie ma nowy trener Luka Elsner. Słoweński szkoleniowiec wyciągnął wnioski z ostatniej porażki i odpowiednio zmotywował podopiecznych.

Luka Elsner: Cracovia pokazała charakter

Krakowianie zaskoczyli obronę rywala po trzydziestu minutach. Na lewej stronie "urwał się" Filip Stojilković, który następnie idealnie zagrał do Martina Minczewa, a ten z bliska skierował piłkę do siatki. Na początku drugiej połowy krakowski zespół wyprowadził kontrę, a Mauro Perković postawił stempel na wygranej. W tym sezonie Cracovia nie przegrała jeszcze meczu u siebie.

- Jesteśmy dumni z drużyny - powiedział Elsner. - Pokazaliśmy super charakter i nastawienie do meczu. Dominowaliśmy, mieliśmy go pod kontrolą. Wróciliśmy do naszej gry - dodał.

Marek Papszun: Jestem rozczarowany naszą postawą z piłką

O słabości piłkarzy Medalików niech świadczy to, że oddali tylko jeden celny strzał. W takiej sytuacji trudno myśleć o triumfie. Raków znów nie zdołał się przełamać na stadionie krakowskiej drużyny. Jeszcze nigdy nie udało mu się pokonać Pasów na ich boisku.

- Cracovia wygrała zasłużenie - powiedział Marek Papszun. - Przygotowaliśmy się pod stałe fragmenty i przejście Cracovii z obrony do ataku, gdzie jest bardzo mocna i silna. Mimo to straciliśmy w ten sposób dwie bramki, co nas generalnie zgniotło. Jestem rozczarowany naszą postawą z piłką, bo stać nas na więcej. Potem nadzialiśmy się na kontrę i było nam ciężko. W drugiej połowie Cracovia złapała pewność i agresywność. Bardzo dobrze się broniła i czekała na kontry. To był mecz, który wymknął nam się spod kontroli - podsumował trener Rakowa.

