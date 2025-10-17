Edward Iordanescu mówi o cierpieniu Legii. Są wnioski i powrót dwóch gwiazd!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-10-17 17:16

Nastroje w Legii Warszawa są dalekie od idealnych, a mistrzowskie aspiracje oddalają się z każdą kolejką. Po bolesnej porażce z Górnikiem trener Edward Iordanescu użył mocnych słów, mówiąc o "cierpieniu". Szkoleniowiec zapewnia jednak, że wyciągnięto wnioski, a przed trudnym meczem z Zagłębiem Lubin ma też dobre informacje dla kibiców.

Edward Iordanescu

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa
  • Legia Warszawa, mimo ambitnych planów na mistrzostwo, zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze.
  • Trener Edward Iordanescu określił występ z Górnikiem jako "bardzo słaby".
  • Do kadry wracają kluczowi zawodnicy: Kamil Piątkowski i Claude Goncalves, dając nadzieję na poprawę przed meczem z Zagłębiem Lubin.
  • Czy powrót gwiazd odmieni grę Legii w starciu z najskuteczniejszą ofensywą ligi?

Legii Warszawa nikt nie zamierza ukrywać, że celem na ten sezon jest odzyskanie mistrzostwa Polski. Tymczasem rzeczywistość ligowa brutalnie weryfikuje te plany. Obecnie stołeczny zespół zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, a ostatnia porażka 1:3 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze tylko pogorszyła atmosferę wokół klubu. Głos w sprawie zabrał trener Edward Iordanescu, który nie gryzł się w język.

Arkadiusz Reca jest jak maszyna? Co za określenie gwiazdy Legii!

Edward Iordanescu stawia diagnozę: "Cierpieliśmy"

Rumuński szkoleniowiec wprost przyznał, że występ jego drużyny w ostatniej kolejce Ekstraklasy był nie do przyjęcia. Jego zdaniem zawiodła przede wszystkim sfera mentalna.

Mecz z Górnikiem był w naszym wykonaniu bardzo słaby. Zepsuliśmy wiele rzeczy, w tym również zewnętrzne wrażenie o nas i naszej pracy. Mentalność nie była na odpowiednim poziomie – ocenił Iordanescu przed meczem z Zagłębiem, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

Trener zapewnił jednocześnie, że cały sztab i drużyna dokonali wnikliwej analizy i wyciągnęli wnioski z tej bolesnej porażki.

Mileta Rajović odpali i zwróci się z zyskiem? Fredi Bobić o potencjale gwiazdy Legii

Wielki powrót do składu Legii. Dwie gwiazdy gotowe do gry!

Mimo trudnej sytuacji i dwóch przegranych z rzędu, z obozu Legii napłynęły wreszcie pozytywne informacje. Po uporaniu się z problemami zdrowotnymi do dyspozycji trenera wracają dwaj kluczowi zawodnicy: obrońca Kamil Piątkowski oraz pomocnik Claude Goncalves.

Kamil Piątkowski i Claude Goncalves po kontuzjach są gotowi do gry w Lubinie – potwierdził trener Iordanescu, cytowany przez klubowe media. – To dla nas dwaj bardzo ważni zawodnicy. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż są już w pełnym procesie treningowym. Z medycznego punktu widzenia są gotowi – dodał, dając kibicom nadzieję na poprawę jakości gry zespołu.

Fredi Bobić tak określił Kacpra Urbańskiego. Co za porównanie dyrektora Legii!

Przed Legią najlepsza ofensywa w lidze. "Nie wierzę w łatwe mecze"

Najbliższy sprawdzian będzie dla Legii niezwykle wymagający. Warszawiacy zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Rywal imponuje skutecznością w ofensywie. Trener Iordanescu ma tego pełną świadomość i przestrzega przed brakiem zaangażowania.

Zagramy z najlepszą ofensywną drużyną w Ekstraklasie. Zagłębie ma najwięcej bramek w lidze. To sygnał, że czeka nas bardzo trudny mecz. Nie wierzę w łatwe spotkania w Ekstraklasie. Jeśli nie zaangażujesz się w 100 procent, to możesz cierpieć. Cierpieliśmy w meczu z Górnikiem. Mam nadzieję, że wyciągnęliśmy z tego lekcję – podsumował szkoleniowiec Legii.

Wojciech Jagoda ironicznie o trenerze Legii. Edward Iordanescu ma rozdwojenie jaźni?

Kompromitacja trenera Legii Warszawa Edwarda Iordanscu
48 zdjęć
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa?
QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa?
Sonda
Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski?
Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca"
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
GÓRNIK ZABRZE
LEGIA WARSZAWA
ZAGŁĘBIE LUBIN
EDWARD IORDANESCU