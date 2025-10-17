Legia Warszawa, mimo ambitnych planów na mistrzostwo, zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze.

Trener Edward Iordanescu określił występ z Górnikiem jako "bardzo słaby".

Do kadry wracają kluczowi zawodnicy: Kamil Piątkowski i Claude Goncalves, dając nadzieję na poprawę przed meczem z Zagłębiem Lubin.

Czy powrót gwiazd odmieni grę Legii w starciu z najskuteczniejszą ofensywą ligi?

W Legii Warszawa nikt nie zamierza ukrywać, że celem na ten sezon jest odzyskanie mistrzostwa Polski. Tymczasem rzeczywistość ligowa brutalnie weryfikuje te plany. Obecnie stołeczny zespół zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, a ostatnia porażka 1:3 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze tylko pogorszyła atmosferę wokół klubu. Głos w sprawie zabrał trener Edward Iordanescu, który nie gryzł się w język.

Edward Iordanescu stawia diagnozę: "Cierpieliśmy"

Rumuński szkoleniowiec wprost przyznał, że występ jego drużyny w ostatniej kolejce Ekstraklasy był nie do przyjęcia. Jego zdaniem zawiodła przede wszystkim sfera mentalna.

– Mecz z Górnikiem był w naszym wykonaniu bardzo słaby. Zepsuliśmy wiele rzeczy, w tym również zewnętrzne wrażenie o nas i naszej pracy. Mentalność nie była na odpowiednim poziomie – ocenił Iordanescu przed meczem z Zagłębiem, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

Trener zapewnił jednocześnie, że cały sztab i drużyna dokonali wnikliwej analizy i wyciągnęli wnioski z tej bolesnej porażki.

Wielki powrót do składu Legii. Dwie gwiazdy gotowe do gry!

Mimo trudnej sytuacji i dwóch przegranych z rzędu, z obozu Legii napłynęły wreszcie pozytywne informacje. Po uporaniu się z problemami zdrowotnymi do dyspozycji trenera wracają dwaj kluczowi zawodnicy: obrońca Kamil Piątkowski oraz pomocnik Claude Goncalves.

– Kamil Piątkowski i Claude Goncalves po kontuzjach są gotowi do gry w Lubinie – potwierdził trener Iordanescu, cytowany przez klubowe media. – To dla nas dwaj bardzo ważni zawodnicy. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż są już w pełnym procesie treningowym. Z medycznego punktu widzenia są gotowi – dodał, dając kibicom nadzieję na poprawę jakości gry zespołu.

Przed Legią najlepsza ofensywa w lidze. "Nie wierzę w łatwe mecze"

Najbliższy sprawdzian będzie dla Legii niezwykle wymagający. Warszawiacy zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Rywal imponuje skutecznością w ofensywie. Trener Iordanescu ma tego pełną świadomość i przestrzega przed brakiem zaangażowania.

– Zagramy z najlepszą ofensywną drużyną w Ekstraklasie. Zagłębie ma najwięcej bramek w lidze. To sygnał, że czeka nas bardzo trudny mecz. Nie wierzę w łatwe spotkania w Ekstraklasie. Jeśli nie zaangażujesz się w 100 procent, to możesz cierpieć. Cierpieliśmy w meczu z Górnikiem. Mam nadzieję, że wyciągnęliśmy z tego lekcję – podsumował szkoleniowiec Legii.

