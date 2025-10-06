Legia Warszawa zanotował drugą porażkę w ciągu trzech dni, co budzi frustrację kibiców i ekspertów.

Trener Edward Iordanescu podjął kontrowersyjną decyzję o wystawieniu rezerwowego składu, co doprowadziło do kompromitacji drużyny.

Czy Iordanescu utrzyma posadę, czy też jego dni w Legii są policzone po dwóch porażkach z rzędu?

Miała być walka o mistrzostwo Polski, a jest kompromitacja i coraz większa frustracja kibiców. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1:3, prezentując się fatalnie. To druga porażka w ciągu zaledwie trzech dni – wcześniej "Wojskowi" ulegli w Turcji Samsunsporowi 0:1 w meczu Ligi Konferencji.

Głównym winowajcą jest trener Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec podjął ryzykowną decyzję, wystawiając rezerwowy skład na mecz pucharowy, aby oszczędzić kluczowych graczy na ligowe starcie w Zabrzu. Ta kombinacja przyniosła opłakane skutki. Legia przegrała oba mecze, a wypoczęci piłkarze w starciu z Górnikiem wyglądali na bezradnych i pozbawionych pomysłu na grę. Do przerwy przegrywali już 0:2, co dosadnie w mediach społecznościowych skomentował były piłkarz Wojciech Kowalczyk: "Wypoczęta Legia co pruje".

Po tej porażce posada rumuńskiego szkoleniowca wisi na włosku. Wśród kibiców i w kuluarach coraz głośniej mówi się o jego zwolnieniu. W komentarzach jako kandydat do zastąpienia Iordanescu pojawia się doskonale znany przy Łazienkowskiej Aleksandar Vuković.

Iordanescu bierze winę na siebie: Wiem, co zrobić

Mimo krytyki, trener Legii wziął na siebie pełną odpowiedzialność za wynik i postawę drużyny, odwołując się do swoich wcześniejszych sukcesów.

– Biorę za ten mecz pełną odpowiedzialność - powiedział Iordanescu. - Zagraliśmy poniżej swoich standardów. Byłem już w takiej sytuacji w przeszłości. Wiem, co zrobić. Wygrywałem trofea i wiem, czego nam brakuje – zadeklarował Rumun, starając się uspokoić nastroje.

Eksperci nie zostawiają na Rumunie suchej nitki. "Wystawił kibiców na pośmiewisko"

Znacznie ostrzej postawę trenera i drużyny oceniają eksperci. Wojciech Jagoda, komentator Canal+, nie krył zażenowania stylem gry Legii i decyzjami szkoleniowca.

– Rozumiem kibiców Legii - powiedział Jagoda w portalu meczyki.pl. - Mają prawo cierpieć, bo szkoleniowiec wystawił ich troszkę na pośmiewisko. Naprawdę słabo to wygląda – stwierdził Jagoda.

Wojciech Jagoda: Gdyby Legia uciekła, to uratowałby troszeczkę twarz

Dziennikarz w ironiczny sposób podsumował bezradność "Wojskowych" w Zabrzu.

– Był taki moment w tym meczu, gdzieś koło 70. minuty, że Legia mogła wyjść z twarzą z tego bardzo nieudanego występu - ocenił Jagoda na portalu meczyki.pl. - Gdyby wtedy Legia, w tym dymie z odpalonych rac, uciekła ze stadionu i nikomu nic nie mówiąc wróciła do Warszawy, to pewnie troszkę by tę twarz uratowała. Jednak nie wpadła na ten pomysł, wystawiła na śmieszność siebie i swoich kibiców.

Trener Legii ma rozdwojenie jaźni?

Jagoda odniósł się także bezpośrednio do słów trenera, zarzucając mu brak spójności.

– Iordanescu twierdzi, że my, którzy opisujemy Ekstraklasę, mamy często rozdwojenie jaźni. Mam wrażenie, że to on ma rozdwojenie jaźni. Cały czas żyje w rozkroku. Jedną nogę ma w Warszawie, drugą w Bukareszcie. I myślę, że to także nie pomaga – zakończył ekspert.

