Kacper Tobiasz, bramkarz Legii Warszawa, został powołany do reprezentacji Polski na najbliższe mecze.

Selekcjoner Jan Urban docenił nie tylko Tobiasza, ale także innych legionistów: Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę, którzy również znaleźli się w kadrze.

Chociaż rola Tobiasza będzie głównie treningowa, to kolejna szansa na zdobycie doświadczenia.

W tym sezonie Kacper Tobiasz wywalczył sobie niepodważalne miejsce w pierwszym składzie Legii Warszawa. Jego dobra postawa między słupkami, zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach, nie umknęła uwadze selekcjonera. Na grę bramkarza uwagę zwrócił Jan Urban i powołał go do reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Nową Zelandią i kluczowe spotkanie z Litwą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata.

To dla młodego golkipera długo wyczekiwany powrót do drużyny narodowej. Przed trzema laty Czesław Michniewicz, zabrał go na mundial w Katarze. Tobiasz pojechał tam jako bramkarz numer cztery, co było dla niego ogromnym wyróżnieniem i szansą na zebranie bezcennego doświadczenia. Jego zadaniem było wówczas przede wszystkim pomaganie w treningach starszym i bardziej doświadczonym kolegom. Ostatecznie do samego turnieju nie został zgłoszony, ale pobyt na największej piłkarskiej imprezie świata z pewnością był dla niego cenną lekcją.

Jasny komunikat od selekcjonera. Jaka będzie rola Tobiasza?

Teraz ponownie sięga po niego trener Urban, który bacznie obserwował jego poczynania w barwach "Wojskowych". Był m.in. na meczu z Samsunsporem (0:1) w Lidze Konferencji. Nominacja dla 23-latka jest z jednej strony nagrodą za stabilną formę, a z drugiej zachętą do jeszcze cięższej pracy. Selekcjoner Biało-czerwonych na konferencji prasowej przyznał, że na każde zgrupowanie zamierza powoływać czterech bramkarzy. Jednocześnie jasno określił status golkipera Legii na nadchodzących meczach.

Zastrzegł, że ten czwarty bramkarz - czyli w tym przypadku właśnie Tobiasz - nie jest na ten moment brany pod uwagę do gry w oficjalnych spotkaniach. Jego obecność jest jednak niezbędna z perspektywy procesu treningowego. Posiadanie czterech golkiperów na zgrupowaniu pozwala na prowadzenie bardziej złożonych i intensywnych jednostek treningowych, co jest kluczowe w krótkim czasie, jaki kadra ma na przygotowania. Dla Tobiasza to kolejna okazja, by trenować u boku najlepszych i udowadniać swoją wartość.

Legioniści siłą reprezentacji? Nie tylko Tobiasz z powołaniem

Powołanie dla Kacpra Tobiasza to nie jedyny legionistyczny akcent na liście Jana Urbana. Selekcjoner docenił dobrą dyspozycję liderów stołecznego klubu. Szansę występu w najbliższych meczach kadry otrzymał duet, który w tym sezonie stanowi o sile ofensywnej Legii. Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka także znaleźli się w gronie powołanych.

Dobre informacje napłynęły na Łazienkowską także w kontekście kadr młodzieżowych. Do reprezentacji U-21 powołany został inny wielki talent, Kacper Urbański.

