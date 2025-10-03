Powołania Jana Urbana! Krótki komentarz Zbigniewa Bońka. Wymowna reakcja

Robert Szapski
2025-10-03 17:22

Drugie powołania za kadencji Jana Urban. Następca Michała Probierza znakomicie rozpoczął swoją karierę na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni pod wodzą 63-latka wywalczyli punkt w starciu z Holandią, a także pewnie zwyciężyli z Finlandią. W październiku kibiców czekają kolejne emocje związane z kadrą narodową. Urban wybrał zawodników na kolejne zgrupowanie, w porównaniu do wrześniowych spotkań pojawiły się tylko trzy nowe nazwiska. Zbigniew Boniek od razu skomentował to w swoim stylu.

Jan Urban podjął decyzję! Nie ma wielu zmian

Polscy piłkarze już za kilka dni ponownie powalczą o zwycięstwo nie tylko w eliminacjach mistrzostw świata, ale także w meczu towarzyskim, kilka dni przed walką o punkty.

Poprzednie zgrupowanie wlało ogromne nadzieje w serca kibiców biało-czerwonych. Reprezentacja Polski w trakcie debiutu Jana Urbana na ławce trenerskiej wywalczyła cztery punkty w eliminacjach mistrzostw świata. Najpierw polscy piłkarze wywalczyli punkt w starciu z Holandią, a następnie pewnie zwyciężyli z Finlandią. W październiku na ekipę z Robertem Lewandowskim w składzie czekają kolejne wyzwania.

Drobne zmiany w kadrze. Na tych zawodników postawił Jan Urban. Jest komentarz Zbigniewa Bońka

W porównaniu z poprzednim zgrupowaniem doszło tylko do trzech zmian w kadrze Polski. Dwie z nich zostały spowodowane przez urazy: Nicoli Zalewskiego i Adama Buksy, których zastąpią Michał Skóraś oraz Kacper Kozłowski. W październiku w roli czwartego bramkarza nie zobaczymy Bartosza Mrozka z Lecha Poznań, tylko Kacpra Tobiasz z Legii Warszawa.

Patrząc po wpisie Zbigniewa Bońka na "X". Byłemu prezesowi PZPN podoba się taki wybór dokonany przez Urbana. Skomentował to w dwóch słowach.

"Konsekwencja, powtarzalność" - napisał Boniek.

Reprezentacja Polski już 9 października zmierzą się w meczu towarzyskim z Nową Zelandią. Trzy dni później stawka będzie o wiele wyższa, ponieważ mowa o kolejnym spotkaniu o punkty w eliminacjach mistrzostw świata. 12 października biało-czerwoni zagrają o komplet punktów z Litwą. W pierwszym meczu górą byli Polacy, a bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Robert Lewandowski.

