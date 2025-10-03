Jan Tomaszewski ostro skrytykował PZPN za sposób ogłaszania powołań do reprezentacji, nazywając to brakiem szacunku.

Legenda polskiej piłki nie gryzła się w język, ironizując na temat braku konferencji prasowej i "suchego komunikatu".

Tomaszewski wskazuje na kluczowy mecz z Litwą i proponuje rozwiązania kadrowe, zwłaszcza w obliczu kontuzji Nicoli Zalewskiego.

Sprawdź, kto zdaniem Tomaszewskiego powinien zastąpić Zalewskiego i jak ocenia szanse Polski na awans!

Tomaszewski grzmi ws. komunikacji PZPN. "To jest poszanowanie?"

Selekcjoner Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie kadry. Informacja pojawiła się w mediach w formie krótkiego komunikatu z listą nazwisk, bez zorganizowania konferencji prasowej, na której trener mógłby wyjaśnić swoje decyzje. Taki sposób komunikacji nie przypadł do gustu Janowi Tomaszewskiemu.

- Widzę, że nie napisali tego składu na papierze toaletowym. To jest poszanowanie, bo ja myślałem, że na papierze toaletowym to napiszą. No ale to jest PZPN - ironizował Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Były bramkarz podkreślił, że kluczowy jest nadchodzący mecz z Litwą w eliminacjach do mistrzostw świata, który jest absolutnym priorytetem.

- Ten mecz musimy wygrać, koniec. Tak samo jak Holendrzy, bo wszyscy mówią, że Holendrzy dwie bramki stracili. A co mnie to obchodzi, ile oni stracili bramek? Trzy punkty zyskali? Zyskali. Dziękuję - stwierdził.

Kto za Zalewskiego? Tomaszewski wskazuje faworytów

Największym problemem w kadrze jest absencja kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, który był do tej pory podstawowym zawodnikiem na lewej stronie. Tomaszewski uważa, że to główny ból głowy selekcjonera.

- Już wiemy, że nie zagra Zalewski, podstawowy zawodnik, i tutaj się poszukuje zastępcy. Być może Kozłowski po tej lewej stronie zagra - analizuje legenda.

Wśród powołanych widzi kilku kandydatów do gry na tej pozycji. Oprócz Kacpra Kozłowskiego wymienia Michała Skórasia i Przemysława Frankowskiego. Jego zdaniem trzon zespołu, który dobrze zaprezentował się w ostatnich spotkaniach, powinien zostać utrzymany.

- Dziesiątka bez Zalewskiego powinna nam zagwarantować trzy punkty z Litwą. I to będzie przedłużenie naszej szansy na zajęcie nawet pierwszego miejsca w grupie - uważa Tomaszewski.

Jeśli chodzi o pozostałe formacje, były bramkarz nie ma wątpliwości co do obsady defensywy.

- Wydaje mi się, że dwójka Bednarek i Kiwior jest poza dyskusją. Tym bardziej, że we dwójkę grają w Porto i grają naprawdę nieźle - ocenił. Pewne miejsce w składzie, jego zdaniem, mają też Matty Cash i Przemysław Wiśniewski.

Jeden napastnik i pewne miejsce dla Kamińskiego

W formacji ataku powołanych zostało tylko trzech zawodników: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Zdaniem Tomaszewskiego to jasny sygnał, że reprezentacja zagra jednym napastnikiem.

- Robert moim zdaniem powinien cały mecz grać, bo jest na to przygotowany. Tym bardziej na słabego przeciwnika, jakim jest Litwa. Druga "dziewiątka" nie ma prawa wyjść - stanowczo podkreśla, przypominając problemy w meczu z Finlandią.

Ważną rolę w ofensywie powinien odegrać za to Jakub Kamiński.

- On moim zdaniem ma stuprocentowe miejsce w zespole. Będzie grał z przodu, jako taki wchodzący za Roberta Lewandowskiego. Zresztą to udowodnił w meczu z Finlandią, kiedy tę trzecią bramkę strzelił fenomenalnie - zakończył Jan Tomaszewski.

Powołania Jana Urbana na mecze z Nową Zelandią i Litwą:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

