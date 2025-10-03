Reprezentacja Litwy ogłosiła skład na mecze eliminacyjne do MŚ 2026, w tym przeciwko Polsce, z kilkoma znajomymi nazwiskami.

Fedor Cernych, były zawodnik Ekstraklasy, ma szansę na pobicie rekordu występów w kadrze Litwy, a Paulius Golubickas również zagra.

Mimo optymizmu po ostatnim meczu, trener Edgaras Jankauskas wyraża obawy o formę niektórych graczy.

Dowiedz się więcej o szansach Litwy i pełnym składzie przed kluczowym starciem z Polską!

Reprezentacja Litwy będzie kolejnym rywalem Biało-Czerwonych w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Selekcjoner Edgaras Jankauskas podał listę zawodników, którzy zmierzą się z Finlandią oraz z reprezentacją Polski. Mecz z naszą kadrą odbędzie się 12 października w Kownie. W składzie Litwinów nie brakuje znajomych twarzy.

Fedor Cernych przed historyczną szansą

Największe zainteresowanie polskich kibiców wzbudza bez wątpienia powołanie dla Fedora Cernycha. Doświadczony napastnik, który ma na koncie 100 występów w kadrze, stanie przed szansą przejścia do historii. Jeśli zagra w obu najbliższych spotkaniach, zostanie samodzielnym rekordzistą pod względem liczby meczów w narodowych barwach, wyprzedzając Sauliusa Mikoliunasa (101 występów).

Cernych jest doskonale pamiętany z boisk Ekstraklasy, gdzie stanowił o sile ofensywnej Górnika Łęczna i Jagiellonii Białystok. W składzie znalazł się także inny zawodnik z "polskim" epizodem – Paulius Golubickas, piłkarz Radomiaka Radom, obecnie występuje w fińskim KuPS Kuopio.

Edgaras Jankauskas tonuje nastroje

Mimo optymizmu po dobrym meczu z Holandią (przegranym 2:3), trener Jankauskas ma powody do niepokoju. Selekcjoner publicznie wyraził zmartwienie formą niektórych graczy, którzy nie zawsze mają regularnie występują w swoich klubach. W pierwszym meczu Biało-czerwoni wygrali 1:0 z Litwą na Stadionie Narodowym. Zwycięską bramkę zdobył w końcówce Robert Lewandowski. Litwa z dorobkiem trzech punktów zajmuje czwarte miejsce w grupie G. Biało-czerwoni, podobnie jak Holandia, mają na koncie 10 punktów.

Eliminacje MŚ 2026: Pełna kadra Litwy

Bramkarze:

Marius Adamonis (Suedtirol), Edvin Gertmon (Universitatea Cluj), Tomas Svedkauskas (Żalgiris Kowno)

Obrońcy:

Vilius Armalas, Klaudijus Upstas (obaj Hegelmann), Markas Beneta (Suduva Mariampol), Edvinas Girdvainis (Lipawa), Justas Lasickas (Rijeka), Rokas Lekiatas (Żalgiris Kowno), Pijus Sirvys (Maribor), Artemijus Tutyskinas (Celje), Edgaras Utkus (Cercle Brugge)

Pomocnicy:

Domantas Antanavicius (Hegelmann), Artur Dolznikov (Sigma Ołomuniec), Gvidas Gineitis (Torino FC), Paulius Golubickas (KuPS Kuopio), Eligijus Jankauskas (Siauliai), Tomas Kalinauskas (Kalmar), Gratas Sirgedas (Żalgiris Kowno), Vykintas Slivka (Sagan Tosu), Modest Vorobyov (Istanbulspor)

Napastnicy:

Fedor Cernych (Żalgiris Kowno), Edgaras Dubickas (Ternana), Gytis Paulauskas (Zemplin Michalovce)

