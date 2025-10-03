12 października na Stadionie Śląskim odbędzie się Mecz Legend Polska - Niemcy.

Polską drużynę poprowadzi Jerzy Engel, a w składzie zobaczymy m.in. Jerzego Dudka i Macieja Żurawskiego.

Niemcy zagrają z Lukasem Podolskim i Lotharem Matthaeusem, a mecz skomentuje Dariusz Szpakowski.

Odkryj, które legendy zmierzą się na boisku i gdzie obejrzeć to historyczne spotkanie!

12 października o godzinie 15:00 na murawie Stadionu Śląskiego w Chorzowie dojdzie do niezwykłego wydarzenia. W Meczu Legend zmierzą się reprezentacje Polski i Niemiec, odświeżając jedną z najbardziej emocjonujących rywalizacji w historii futbolu. Kibice znów będą mogli poczuć atmosferę wielkich spotkań.

Drużyny na boisko wyprowadzą znakomici szkoleniowcy. Polską ekipę poprowadzi Jerzy Engel, trener, który wprowadził Biało-Czerwonych na mundial w 2002 roku. Z kolei na ławce trenerskiej Niemiec zasiądzie Markus Babbel.

Polska - Niemcy: Składy pełne gwiazd. Kto zagra w Chorzowie?

Jerzy Engel z sentymentem wraca do "Kotła Czarownic".

– Cieszę się, że po tylu latach możemy znowu zagościć w „Kotle Czarownic”. Awansowaliśmy tutaj na mistrzostwa świata meczem z Norwegią, wygranym 3:0. To jest niezapomniana historia – podkreśla selekcjoner w komunikacie prasowym TVP.

W polskiej drużynie zobaczymy m.in. takich zawodników jak Jerzy Dudek, Tomasz Kłos, Jacek Bąk, Jacek Krzynówek, Sebastian Mila czy Maciej Żurawski.

Podolski: Mieli szansę, żebym grał dla Polski, ale ją przespali

Po stronie niemieckiej również nie zabraknie legend. Największe emocje budzi obecność Lukasa Podolskiego, który przed meczem nie unikał mocnych słów.

– Mieli szansę, żebym grał dla Polski, ale ją przespali. Patrząc na to, gdzie dziś jestem, wybrałem dobrze – zaznaczył były mistrz świata, w komunikacie prasowym TVP.

Oprócz gwiazdy Górnika Zabrze na boisku pojawią się m.in. Lothar Matthaeus, Mario Basler, Oliver Neuville czy Torsten Frings.

Szpakowski skomentuje spotkanie legend w Kotle Czarownic

Współorganizator meczu, Tomasz Kłos, liczy na wielkie zainteresowanie.

– Stadion Śląski to historyczne miejsce, w którym rodziły się najpiękniejsze momenty polskiego futbolu. Chcemy, aby 12 października znów wypełnił się znakomitą piłką – akcentuje Kłos, cytowany w komunikacie prasowym TVP.

Kiedy mecz Polska - Niemcy? Gdzie transmisja?

Spotkanie mecz Polska - Niemcy skomentuje Dariusz Szpakowski, a transmisję będzie można śledzić na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP Sport. Przypominamy: 12 października, godz. 15.00, studio przedmeczowe od godz. 14:35. Spotkanie będzie można również śledzić w aplikacji mobilnej, Smart TV, HbbtTV.

