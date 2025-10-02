Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji Polski, jest bliski powrotu na ławkę trenerską.

Polski szkoleniowiec znalazł się na krótkiej liście kandydatów do objęcia kadry Kazachstanu.

Czy Probierz podejmie się tego egzotycznego wyzwania i poprowadzi drużynę Kazachstanu?

Niespodziewane informacje napływają w sprawie polskiego szkoleniowca. Jak informuje kazachski portal aladop.kz, Michał Probierz (53 l.) jest jednym z trzech głównych kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Po rozstaniu z reprezentacją Polski pozostaje bez pracy, ale wygląda na to, że jego bezrobocie nie potrwa długo.

Przez konflikt z Lewandowskim odszedł z reprezentacji Polski

Probierz przejął stery w kadrze w trudnym momencie i po barażach zdołał wprowadzić Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy. Sam turniej finałowy był jednak dla Polaków kompletnie nieudany, a zespół nie wyszedł z grupy. Ostatecznie przygoda trenera z drużyną narodową zakończyła się po przegranym meczu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. Głośno było również o jego konflikcie z Robertem Lewandowskim, którego pozbawił opaski kapitana, co wywołało w środowisku ogromną burzę.

Probierz ma mocnych rywali. Z kim walczy o posadę?

Według doniesień wspomnianego portalu, kazachska federacja piłkarska prowadzi rozmowy z trzema szkoleniowcami. Oprócz Michała Probierza, w gronie kandydatów znajdują się także Włoch Massimo Carrera oraz Szwed Janne Andersson. Carrera w przeszłości prowadził m.in. Spartaka Moskwa, z którym zdobył mistrzostwo Rosji. Z kolei Andersson przez wiele lat był selekcjonerem reprezentacji Szwecji, którą wprowadził m.in. do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2018 roku. Konkurencja jest więc bardzo silna.

Selekcjoner Kazachów zrezygnował po laniu z Belgami

Posada selekcjonera reprezentacji Kazachstanu zwolniła się po tym, jak do dymisji podał się dotychczasowy trener, Ali Alijew. Decyzja ta była następstwem dotkliwej klęski w meczu z Belgią. Teraz tamtejsza federacja szuka szkoleniowca z doświadczeniem międzynarodowym, który odmieni oblicze kadry. Czy to właśnie Michał Probierz okaże się idealnym kandydatem i zdecyduje się na pracę w tak egzotycznym dla polskiego trenera miejscu?

