- Michał Probierz, były selekcjoner reprezentacji Polski, jest bliski powrotu na ławkę trenerską.
- Polski szkoleniowiec znalazł się na krótkiej liście kandydatów do objęcia kadry Kazachstanu.
- Czy Probierz podejmie się tego egzotycznego wyzwania i poprowadzi drużynę Kazachstanu?
Niespodziewane informacje napływają w sprawie polskiego szkoleniowca. Jak informuje kazachski portal aladop.kz, Michał Probierz (53 l.) jest jednym z trzech głównych kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. Po rozstaniu z reprezentacją Polski pozostaje bez pracy, ale wygląda na to, że jego bezrobocie nie potrwa długo.
Były bramkarz przekonany o sytuacji Wojciecha Szczęsnego. Ważne mecze dla Polaka
Przez konflikt z Lewandowskim odszedł z reprezentacji Polski
Probierz przejął stery w kadrze w trudnym momencie i po barażach zdołał wprowadzić Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy. Sam turniej finałowy był jednak dla Polaków kompletnie nieudany, a zespół nie wyszedł z grupy. Ostatecznie przygoda trenera z drużyną narodową zakończyła się po przegranym meczu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. Głośno było również o jego konflikcie z Robertem Lewandowskim, którego pozbawił opaski kapitana, co wywołało w środowisku ogromną burzę.
Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji
Probierz ma mocnych rywali. Z kim walczy o posadę?
Według doniesień wspomnianego portalu, kazachska federacja piłkarska prowadzi rozmowy z trzema szkoleniowcami. Oprócz Michała Probierza, w gronie kandydatów znajdują się także Włoch Massimo Carrera oraz Szwed Janne Andersson. Carrera w przeszłości prowadził m.in. Spartaka Moskwa, z którym zdobył mistrzostwo Rosji. Z kolei Andersson przez wiele lat był selekcjonerem reprezentacji Szwecji, którą wprowadził m.in. do ćwierćfinału mistrzostw świata w 2018 roku. Konkurencja jest więc bardzo silna.
Jacek Cyzio ostrzega Legię i ujawnia niezwykłą historię. "To nie są chłopcy do bicia"
Selekcjoner Kazachów zrezygnował po laniu z Belgami
Posada selekcjonera reprezentacji Kazachstanu zwolniła się po tym, jak do dymisji podał się dotychczasowy trener, Ali Alijew. Decyzja ta była następstwem dotkliwej klęski w meczu z Belgią. Teraz tamtejsza federacja szuka szkoleniowca z doświadczeniem międzynarodowym, który odmieni oblicze kadry. Czy to właśnie Michał Probierz okaże się idealnym kandydatem i zdecyduje się na pracę w tak egzotycznym dla polskiego trenera miejscu?
Piotr Czachowski wprost o Janie Ziółkowskim. Wskazuje, co musi zrobić, by być jak Robert Lewandowski