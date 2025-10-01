Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji

Losowanie Pucharu Polski. Relacja na żywo
Losowanie Pucharu Polski
Witamy w relacji na żywo z losowania par 1/16 finału Pucharu Polski! Wydarzenie zaplanowano na 17:00. Zapraszamy!
Za chwile rozpocznie się losowanie 1/16 finału Pucharu Polski!
Jeden mecz będzie decydował o awansie w kolejnej rundzie. Każdy może trafić na każdego to są główne informacje, które powinniśmy wiedzieć przed losowaniem.
Rozpoczynamy losowanie!
I para:
- Wisła Kraków - Hutnik Kraków!
Derby Krakowa! Mecz odbędzie się na stadionie Hutnika!
II para:
- GKS Katowice - ŁKS Łódź!
Mecz odbędzie się w Łodzi.
III para
- Lech Poznań - Gryf Słupsk!
Ekstraklasa vs IV liga! Mecz odbędzie się w Słupsku!
IV para:
- Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica!
Mecz odbędzie się w Legnicy.
V para:
- Raków Częstochowa - Cracovia!
Mecz odbędzie się w Częstochowie.
VI para:
- Arka Gdynia - Górnik Zabrze!
Mecz odbędzie się w Gdyni.
VII para:
- Avia Świdnik - Flota Świnoujście!
Mecz odbędzie się w Świdniku.
VIII para:
- Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec!
Mecz odbędzie się w Bydgoszczy.
IX para:
- Legia Warszawa - Pogoń Szczecin!
Mecz odbędzie się w stolicy.
X para:
- Polonia Bytom - LKS II Goczałkowice Zdrój!
Mecz odbędzie się w Goczałkowicach! Smaczkiem tego spotkania będzie udział byłego reprezentanta Polski - Łukasza Piszczka!
XI para:
- Chojniczanka 1930 Chojnice - Świt Szczecin!
Mecz odbędzie się w Chojnicach.
XII para:
- Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
Mecz odbędzie się w Niepołomicach.
XIII para:
- Widzew Łódź - Zagłębie Lubin!
Mecz odbędzie się w Łodzi.
XIV para:
- Śląsk Wrocław - Olimpia Grudziądz.
Mecz odbędzie się w Grudziądzu
XV para:
- Korona Kielce - Znicz Pruszków
Mecz odbędzie się w Pruszkowie.
Para XVI:
- Odra Opole - Piast Gliwice!
Mecz odbędzie się w Opolu.
