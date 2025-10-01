Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji

Znamy już pary 1/16 finału Pucharu Polski! Pierwszą wylosowaną parą były dwie drużyny z Krakowa, mowa o Hutniku oraz Wiśle. Ciekawym starciem będzie na pewno pojedynek Gryfa Słupsk z Lechem Poznań, czyli walka IV ligowego zespołu z mistrzem Polski. Poza tym zobaczymy kilka pojedynków pomiędzy ekipami z Ekstraklasy. Mowa m.in. o meczach Rakowa Częstochowa z Cracovią, czy Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Emocji na pewno nie będzie brakować!

i Autor: Piotr Matusewicz/East News/ East News