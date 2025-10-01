Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-10-01 17:42

Znamy już pary 1/16 finału Pucharu Polski! Pierwszą wylosowaną parą były dwie drużyny z Krakowa, mowa o Hutniku oraz Wiśle. Ciekawym starciem będzie na pewno pojedynek Gryfa Słupsk z Lechem Poznań, czyli walka IV ligowego zespołu z mistrzem Polski. Poza tym zobaczymy kilka pojedynków pomiędzy ekipami z Ekstraklasy. Mowa m.in. o meczach Rakowa Częstochowa z Cracovią, czy Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Emocji na pewno nie będzie brakować!

Puchar Polski

i

Autor: Piotr Matusewicz/East News/ East News

Losowanie Pucharu Polski. Relacja na żywo

Pary 1/16 finału Pucharu Polski:

  • Hutnik Kraków - Wisła Kraków
  • GKS Katowice - ŁKS Łódź
  • Gryf Słupsk- Lech Poznań
  • Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
  • Raków Częstochowa - Cracovia
  • Arka Gdynia - Górnik Zabrze
  • Avia Świdnik - Flota Świnoujście
  • Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
  • Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
  • Polonia Bytom - LKS II Goczałkowice Zdrój
  • Chojniczanka 1930 Chojnice - Świt Szczecin
  • Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
  • Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
  • Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
  • Znicz Pruszków - Korona Kielce
  • Odra Opole - Piast Gliwice.

Losowanie Pucharu Polski

Witamy w relacji na żywo z losowania par 1/16 finału Pucharu Polski! Wydarzenie zaplanowano na 17:00. Zapraszamy!

Za chwile rozpocznie się losowanie 1/16 finału Pucharu Polski!

Jeden mecz będzie decydował o awansie w kolejnej rundzie. Każdy może trafić na każdego to są główne informacje, które powinniśmy wiedzieć przed losowaniem.

Rozpoczynamy losowanie!

I para:

  • Wisła Kraków - Hutnik Kraków!

Derby Krakowa! Mecz odbędzie się na stadionie Hutnika!

II para:

  • GKS Katowice - ŁKS Łódź!

Mecz odbędzie się w Łodzi.

III para

  • Lech Poznań - Gryf Słupsk!

Ekstraklasa vs IV liga! Mecz odbędzie się w Słupsku!

IV para:

  • Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica!

Mecz odbędzie się w Legnicy.

V para:

  • Raków Częstochowa - Cracovia!

Mecz odbędzie się w Częstochowie.

VI para:

  • Arka Gdynia - Górnik Zabrze!

Mecz odbędzie się w Gdyni.

VII para:

  • Avia Świdnik - Flota Świnoujście!

Mecz odbędzie się w Świdniku.

VIII para:

  • Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec!

Mecz odbędzie się w Bydgoszczy.

IX para:

  • Legia Warszawa - Pogoń Szczecin!

Mecz odbędzie się w stolicy.

X para:

  • Polonia Bytom - LKS II Goczałkowice Zdrój!

Mecz odbędzie się w Goczałkowicach! Smaczkiem tego spotkania będzie udział byłego reprezentanta Polski - Łukasza Piszczka!

XI para:

  • Chojniczanka 1930 Chojnice - Świt Szczecin!

Mecz odbędzie się w Chojnicach.

XII para:

  • Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Mecz odbędzie się w Niepołomicach.

XIII para:

  • Widzew Łódź - Zagłębie Lubin!

Mecz odbędzie się w Łodzi.

XIV para:

  • Śląsk Wrocław - Olimpia Grudziądz.

Mecz odbędzie się w Grudziądzu

XV para:

  • Korona Kielce - Znicz Pruszków

Mecz odbędzie się w Pruszkowie.

Para XVI:

  • Odra Opole - Piast Gliwice!

Mecz odbędzie się w Opolu.

To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

Super Sport SE Google News
LEGIA WARSZAWA
PUCHAR POLSKI
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
LECH POZNAŃ