Młodzi sędziowie przeżywają koszmar. Obrzydliwe wyzwiska, wielu rezygnuje ze strachu

Aż trudno uwierzyć, co spotyka młodych sędziów w Polsce

Chyba trudno wyobrazić sobie trudniejszą rolę w piłce nożnej, niż sędzia piłkarski. Nawet w erze VAR-u zdarzają się błędy, które tym bardziej powodują frustrację poszkodowanej strony – kibiców, piłkarzy i trenerów. Ciąży na nich ciągła presja, a do tego trzeba też przyznać, że zarobki nie są jakieś powalające – nawet najlepsi zarabiają ułamek tego, co piłkarze czy trenerzy. Co jednak mają powiedzieć młodzi arbitrzy, którzy dopiero uczą się zawodu? Zarabiają grosze, a mierzą się nierzadko z wyzwaniami, które nie spotykają już doświadczonych arbitrów na wyższych poziomach. Niedawno w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkała sędzia Damian Sylwestrzak zdradził, że w przeszłości został uderzony przez piłkarza. Teraz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Paweł Raczkowski i Artur Obłękowski z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przytoczyli kilka historii młodych sędziów i sędzi, po których aż włos jeży się na głowie.

Paweł Raczkowski wciąż jest aktywnym arbitrem, ale teraz łączy tę funkcję z kierowaniem wydziałem sędziowskim w Mazowieckim ZPN. Jako cel postawił sobie ochronę młodych sędzi i sędziów przed agresją słowną i fizyczną. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” przytoczono kilka przykładów tego, z czym mierzą się jego podopieczni. Prowadzący rozmowę Marek Wawrzynowski przytoczył parę przykładów, jak miała zostać potraktowana młoda, obiecująca sędzia. – Padały różne niewybredne stwierdzenia na temat tego, co będzie działo się po meczu, zaś podczas niego miała wziąć do ust zamiast gwizdka męskie przyrodzenie – powiedział dziennikarz. Obłękowski nie zaprzeczył. – No cóż, nie mogę zaprzeczyć wyzwiskom. To była dziewczyna, która sędziowała od marca. Dobrze sobie radziła, to bardzo perspektywiczna sędzia, odważna, jeździła sama na mecze. I nagle została zwyzywana wulgarnie i upodlona przez ludzi, którzy mogliby być jej rodzicami. Dziewczyna zrezygnowała z sędziowania – powiedział.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Warto w tym miejscu podkreślić, że był to mecz... 14-latków i to właśnie rodzice tych dzieci tak ohydnie potraktowali sędzię. Miała ona wręcz wstydzić się wpisać w protokół niektórych określeń, które usłyszała. Przytoczono również przykład młodego arbitra, który podczas meczu niższej ligi zaczął bać się o swoje bezpieczeństwo – zetknął się z bardzo dużą agresją nie tylko kibiców, ale też i piłkarzy oraz sztabu drużyny gospodarzy. – Krzyczeli do 18-letniego arbitra: "Zabijemy cię, zginiesz, jesteś ch...". On tylko chciał dojść do szatni, żeby się przebrać – wyjawił Raczkowski. Młodemu arbitrowi pomogła... mama, która była obecna na meczu i wezwała policję, która zapewniła sędziemu bezpieczeństwo. Takie sytuacje pokazują tylko, jak wiele jeszcze pracy czeka PZPN i wojewódzkie związki w tym, aby zapewnić odpowiedni rozwój młodym arbitrom.

