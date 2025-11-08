Sensacyjne wieści o Adamie Nawałce! O tej reakcji mówią już wszyscy

Adam Nawałka od kwietnia 2019 roku pozostaje bez pracy w roli trenera. Przez ponad 6 lat wielokrotnie był łączony z reprezentacją Polski, gdy tylko trwały poszukiwania selekcjonera. Ale to nie wszystko, bo o doświadczonym szkoleniowcu mówi się też od czasu do czasu w kontekście powrotu do klubowej piłki. Teraz w środowisku aż wrze od doniesień łączących Nawałkę z pierwszoligową Wieczystą Kraków! Były selekcjoner miałby objąć klub, z którym w tym sezonie pożegnali się już Przemysław Cecherz oraz Gino Lettieri.

Zdecydowana reakcja PZPN na skandaliczny transparent kibiców Hutnika. Kosztowne derby Krakowa

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Usłyszał o Nawałce w Wieczystej i nie wytrzymał

Zwłaszcza historia Lettieriego może skłaniać do długich rozważań na temat ewentualnej pracy w klubie finansowanym przez Wojciecha Kwietnia. Były trener m.in. Korony Kielce prowadził Wieczystą przez... 3 mecze. Już po tym czasie podziękowano mu za głośną współpracę, a w pierwszoligowcu zaczęto rozglądać się za następcą.

Jak twierdzi m.in. Tomasz Włodarczyk, w przyszłym tygodniu ma dojść do rozmów Nawałki z przedstawicielami Wieczystej. W sobotnim programie "Piłkarski Salon" na kanale Meczyki do tych głośnych plotek odnieśli się oczywiście eksperci. Reakcja Romana Kołtonia szybko stała się hitem.

Fatalne wieści dla Wojciecha Szczęsnego! Trener FC Barcelona wszystko potwierdził

- Nie no panowie, zlitujmy się. Nawałka jest zbyt poważnym gościem - wypalił ekspert Polsatu Sport. - Już nawet nie chodzi o trenera. To jest zbyt poważny facet, żeby zgodził się na zatrudnienie w Wieczystej.

Twórca "Prawdy Futbolu" nie szczędził też ostrych słów pod adresem krakowskiego klubu.

- Dla mnie to jest klub bez mapy. Niech ten klub sam sobie przemyśli, czego chce - odniósł się do funkcjonowania Wieczystej. Na razie tymczasowym trenerem beniaminka 1. ligi został Rafał Jędraszczyk.

Zobacz, jak przez lata zmieniał się Adam Nawałka: