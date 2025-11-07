Zdecydowana reakcja PZPN na skandaliczny transparent kibiców Hutnika. Kosztowne derby Krakowa

Podczas meczu, który odbył się przy ul. Ptaszyckiego, fani Hutnika zaprezentowali obraźliwy transparent wymierzony w Wisłę, a następnie podpalili szaliki „Białej Gwiazdy”. Sceny te były szeroko komentowane w mediach i wywołały falę krytyki, zwłaszcza że cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery telewizyjne transmitujące spotkanie na żywo.

Hutnik szybko odciął się od zachowania swoich kibiców, wydając oświadczenie, w którym potępił incydent i przeprosił Wisłę Kraków za zaistniałą sytuację. Mimo to, Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła ukarać klub.

Jak poinformował Hutnik w oficjalnym komunikacie, federacja nałożyła na klub dwie sankcje:

zakaz rozgrywania jednego meczu domowego z udziałem publiczności (z wyjątkiem sektorów VIP) w rozgrywkach Pucharu Polski,

zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na pięć meczów w ramach rozgrywek II ligi.

Kary te mają wejść w życie odpowiednio w kolejnych edycjach rozgrywek. Ponieważ Hutnik odpadł z Pucharu Polski po porażce z Wisłą, zakaz gry przy pustych trybunach obejmie dopiero przyszły sezon. W lidze natomiast kibice z Nowej Huty nie będą mogli wspierać swojej drużyny na pięciu kolejnych wyjazdach – ze Stalą Stalowa Wola, ŁKS II Łódź, Resovią Rzeszów, Sandecją Nowy Sącz i GKS Jastrzębie.

