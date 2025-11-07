Wielka afera o szatnię tuż po meczu Rayo Vallecano - Lech! "Godne pogardy, nikczemne"

Lech Poznań przegrał na wyjeździe z Rayo Vallecano 2:3 w trzeciej kolejce Ligi Konferencji, tracąc gola w ostatniej minucie, mimo prowadzenia 2:0.

Przed meczem doszło do starć kiboli na ulicach Madrytu, a Lech opublikował w mediach społecznościowych wideo z szatni rywali, co wywołało kontrowersje.

Prezes Rayo Vallecano, Martin Presa, skrytykował wideo Lecha, nazywając je "godnym pogardy" i "nikczemnym", podkreślając, że nawet Cristiano Ronaldo i Leo Messi korzystali z tej szatni bez skarg.

Lech Poznań przegrywa z Rayo Vallecano. Po meczu wybuchła afera

To nie był dobry dzień dla polskich drużyn rywalizujących w Lidze Konferencji Europy. Lech Poznań przegrał na wyjeździe z Rayo Vallecano 2:3, Legia Warszawa uległa słoweńskiemu NK Celje 1:2, a Jagiellonia zremisowała z Shkendiją Tetowo z Macedonii Północnej 1:1. Pozytywnie można odebrać tylko wyjazdowy bezbramkowy remis Rakowa Częstochowa ze Spartą Praga. Szkoda zwłaszcza meczu Lecha. "Kolejorz" prowadził z faworyzowanym Rayo Vallecano 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3. Mecz ten wzbudzał szczególne emocje, bo iskrzyło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Na ulicach Madrytu doszło do starcia polskich kiboli z miejscowymi, a Lech w materiale wideo nabijał się (?) w mediach społecznościowych z szatni rywali. Z tego powodu tuż po meczu wybuchła afera.

Prezes Rayo Vallecano reaguje na wideo zamieszczone przez Lecha. "Jest godne pogardy, nikczemne"

Prezes Rayo Vallecano Martin Presa nie krył swojego zdenerwowania. - Uważam, że to wideo jest godne pogardy, nikczemne, ponieważ nie tylko w piłce nożnej, ale i w życiu, kpienie i ośmieszanie, śmiech z pokory lub ubóstwa innej osoby, w tym przypadku klubu sportowego, jest z mojego punktu widzenia czymś nie do opisania, czymś przerażającym - grzmiał włodarz hiszpańskiego klubu w rozmowie dla " dla "Movistar". Potem przywołał... Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Jesteśmy bardzo zdenerwowani. Mamy taki stadion, jaki mamy. Ten stadion spełnił wszystkie wymagania UEFA po intensywnych pracach przez całe lato. Z pewnością nie jest to luksusowa szatnia jak Realu Sociedad czy Realu Madryt, ale jest godna szacunku. Pamiętam, jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi byli w tej szatni bez żadnych skarg. Nie sądzę, by którykolwiek piłkarz Lecha Poznań osiągnął ten sam poziom umiejętności, co oni, więc uważam, że to arogancja, która nie powinna mieć miejsca

- podkreślił Martin Presa.

W galerii prezentujemy zdjęcia szatni Rayo Vallecano