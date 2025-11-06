Celje – Legia Warszawa: NA ŻYWO. Relacja z meczu Ligi Konferencji [WYNIK, SKŁADY]

NK Celje – Legia Warszawa: Relacja na żywo

Legia Warszawa - zagra w Słowenii z NK Celje. Zespół hiszpańskiego trenera Alberta Riery jest jednym z sześciu, które mogą się pochwalić kompletem sześciu punktów w Lidze Konferencji. Od zimy obrońcą aktualnego lidera słoweńskiej ligi jest Łukasz Bejger. Furorę w Europie robi jednak chorwacki napastnik Franko Kovacevic, który w pięciu spotkaniach uzyskał osiem goli, w tym wszystkie pięć drużyny w fazie ligowej i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.

Legię, która ma trzy punkty i plasuje się na 18. pozycji, po raz pierwszy na międzynarodowej arenie poprowadzi Inaki Astiz, który w piątek zastąpił Edwarda Iordanescu. Zatem będzie to jednocześnie pojedynek hiszpańskich szkoleniowców. W poprzedniej edycji LK z NK Celje zmierzyła się Jagiellonia, a mecz w Słowenii zakończył się remisem 3:3.

NK Celje – Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

NK Celje:

Legia Warszawa:

