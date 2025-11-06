Dramat Lecha Poznań! Przegrywają po golu w ostatniej minucie

Rayo Vallecano – Lech Poznań 3:2 (0:2)

Bramki: Palazon (58'), de Frutos (83'), Garcia (90 + 4') - Palma (11'), Kozubal (39')

Kartki: Trejo (10'), Ciss (25'), Valentin (56'), Garcia (90 + 1') - Mrozek (76')

Rayo: Batalla - Balliu (Ratiu 55'), Lejeune, Ciss, Pacha - Trejo (Palazon 55'), Valentin, Gumbau (Diaz 55') - Perez (de Frutos 80'), Camello (Alemao 55'), Garcia.

Lech: Mrozek - Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul - Ouma, Kozubal - Bengtsson (Lisman 60')(Gumny 82'), Rodriguez (Ismaheel 60'), Palma (Jagiełło 71') - Ishak (Agnero 60').

Mecz zaczął się od nacisków Rayo, lecz Lech spokojnie przyjął ataki rywali i czekał na swoje szanse. Po kilku minutach wydawało się, że właśnie taka się nadarzyła – Palma wychodził na dobrą pozycję, ale został pociągnięty za koszulkę! Sędzia wskazał na rzut wolny tuż przed bramką i dał żółtą kartkę piłkarzowi Rayo, ale po chwili poszedł do monitora sprawdzić, czy nie był to faul na czerwoną kartkę. Po chwili wskazał jednak... że nie będzie nawet rzutu wolnego. To jednak nie zraziło piłkarzy Lecha – parę minut później, dokładnie w 11. minucie, Pereira świetnie zacentrował z prawej strony, a gola głową zdobył... Palma, który wbiegł w pozycję Ishaka. Rayo zdecydowanie więcej atakowało i momentami wciskało Lecha Poznań w jego własne pole karne, ale pod koniec pierwszej połowy... znów ukąsili goście po szybkiej kontrze! Rodriguez świetnie wycofał piłkę z prawej strony na 16. metr, gdzie niepilnowany Kozubal płaskim strzałem podwyższył prowadzenie!

Tuż po przerwie znów zaatakował Lech. Palma świetnym podaniem prostopadłym wypuścił Rodrigueza, ten wyszedł sam na sam i zamiast strzelać próbował ominąć Batallę, co dało mu szansę na skuteczne odbicie piłki! Ta niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła – w 58. minucie Izi Palazon, który wszedł na boisko 3 minuty wcześniej, pokonał Mrozka strzałem z bliskiej odległości po dobrej centrze Diaza (który także wszedł dopiero co na boisko). Niestety zmiany w Rayo podniosły bardzo jakość tego zespołu, z kolei Lech z każdym wejściem nowego zawodnika zdawał się gasnąć, choć było parę okazji do strzału, choćby wtedy, gdy Pereira zagrał płasko w pole karne, ale Agnero nie nabiegał na nią z odpowiednią prędkością. I znów niewykorzystana okazja się zemściła – w 83. minucie piłka przejęta na lewej stronie po błędzie Ismaheela, później Milić nie wybija jej przy pierwszej sposobności i dopada do niej de Frutos, który pakuje ją z bliska do bramki.

Emocji nie brakowało do samego końca. Lech miał swoje okazje, wychodził kontrą 4 na 3, ale za mocne podanie ją zmarnowało, a w odpowiedzi Rayo... trafiło w poprzeczkę! Już w doliczonym czasie gry Kozubal dostał świetną piłkę od Jagiełły w pole karne i... fatalnie skiksował! Gdy wydawało się, że Lech Poznań wywiezie chociaż punkt, to Ciss zagrał daleką piłkę z własnej połowy do Garcii, który obiegł Pereirę i w sytuacji sam na sam pokonał Mrozka. Chwilę później sędzia zakończył mecz. Po trzech meczach Lech ma tylko 3 punkty na koncie i zajmuje dopiero 23. miejsce w tabeli, jedno z dwóch ostatnich dających awans do 1/16 Ligi Konferencji.

Rayo Vallecano - Lech Poznań Witamy w relacji na żywo z meczu Rayo - Lech w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji! Start meczu o 21:00, bądźcie z nami! Już za około kwadrans piłkarze Rayo i Lecha rozpoczną zmagania w 3. kolejce Ligi Konferencji w sezonie 2025/26! Lech przystępuje do tego meczu po wygranej w świetnym stylu z Rapidem i absolutnej kompromitacji w meczu z Lincoln Red Imps. Rayo także zaczęło od zwycięstwa, bo wygrało ze Shkendiją, ale później dość niespodziewanie zremisowało ze szwedzkim Hacken. Rayo jest zdecydowanym faworytem tego meczu, ale na pewno Lech, jeśli zagrałby tak, jak z Rapidem Wiedeń, nie byłby bez szans. Piłkarze wychodzą już na boisko! Piłkarze Lecha będą mieli solidne wsparcie. 🔥 CALIENTE CALIENTE

🤯 Saltan los jugadores del Lech Poznan y la afición visitante estalla

⚡️ El fondo de Vallecas responde: "Esto es Vallekas aquí hay que mamar"

🇵🇱 Los polacos cantan "P*TA ANTIFA"#ultras #rayolechpoznan #vallecas #conference pic.twitter.com/2A9eaMmimr — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) November 6, 2025



🤯 Saltan los jugadores del Lech Poznan y la afición visitante estalla



⚡️ El fondo de Vallecas responde: “Esto es Vallekas aquí hay que mamar”



CO ZA GOL!!! 💥

Luis Palma w swoim stylu — czaruje na Vallecas! 💫

pic.twitter.com/RDSDLypwwE — Polsat Sport (@polsatsport) November 6, 2025



Luis Palma w swoim stylu — czaruje na Vallecas! 💫



LECH PODWYŻSZA PROWADZENIE W MADRYCIE!!! 💙

Antoni Kozubal zdobywa pierwszego gola w tym sezonie! 2:0 dla Kolejorza! 🔝💪

pic.twitter.com/AKfMKP0tDa — Polsat Sport (@polsatsport) November 6, 2025



Antoni Kozubal zdobywa pierwszego gola w tym sezonie! 2:0 dla Kolejorza! 🔝💪



📺 Polsat Sport 1 | Polsat Sport Premium 1 | Polsat Box Go! pic.twitter.com/AKfMKP0tDa — Polsat Sport (@polsatsport) November 6, 2025 PRZERWA Za chwilę wracamy do gry. 46' Zaczynamy drugą połowę! 46' Palma zagrał prostopadle do Rodrigueza, ten wyszedł sam na sam, ale Batalla zatrzymał piłkarza Lecha! Będzie jeszcze rzut rożny. 47' Centra Pereiry wybita przez obronę. Kozubal zgrywa do Portugalczyka, ten zagrywa do Gurgula, lecz Polak wypchnięty i Batalla zacznie od bramki. 48' Ciss za mocno na lewo do Garcii. Aut dla Lecha. 49' Szkoda, Gurgul dobrze ograł jednego rywala, chciał zgrać do środka do Ishaka, lecz Ciss szybciej to przeczytał i wybił. 49' Niewiarygodne. Świetny odbiór Rodrigueza, piłka trafia do Palmy i Lech mógł wyjść 3 na 2 ale Honduranin... uderzył niemal z połowy na bramkę Batalli. Zrobił to bardzo niecelnie... 51' Palma prostopadle do Kozubala, Batalla pierwszy przy piłce i wybija mocno! Lech naprawdę groźny na początku drugiej połowy. 53' Szykuje się dużo zmian w Rayo. 53' Pogubiła się obrona Lecha, będzie rzut rożny z lewej strony. 53' Ostra centra wybita przez Pereirę. 54' Centra Pereza z prawej strony za głęboka, Mrozek pewnie łapie. 55' Aż cztery zmiany w Rayo! Diaz za Gumbau, Palazon za Trejo, Ratiu za Balliu, Alemao za Camello. 56' Żółta kartka dla Valentina za faul na Palmie wychodzącego z kontrą. 58' Pacha wpada w pole karne z lewej strony, wycofuje przed bramkę, Garcia uderza z kilku metrów, ale Mrozek broni! Wspaniała interwencja Mrozka! 59' GOL! Rayo trafia... 59' Centra z prawej strony, Palazon wyprzedza Pereirę, dziubnął piłkę i trafił do siatki... 60' Zmiany też w Lechu, schodzi Rodriguez, Ishak i Bengtsson, wchodzą Lisman, Agnero i Ismaheel. 63' Lisman ruszył lewym skrzydłem, przewrócił się po wślizgu rywala, ale sędzia nie wskazał na faul. 63' Odpowiedź Rayo, centra z prawej strony i Alemao uderza głową! Na szczęście w środek bramki, prosto w Mrozka. 64' Pereira tym razem płasko z prawej strony, na piłkę nabiegał Agnero, ale minął się z nią! 65' Centra Pereiry z rzutu rożnego z lewej strony wypiąstkowana przez Batallę. 65' Palma zagrywa w pole karne z okolic prawego narożnika szesnastki, jednak robi to za mocno. 68' Rayo dłużej teraz utrzymuje się przy piłce. 69' Rzut rożny dla Rayo z lewej strony. 70' Piłka po centrze wybita przez Milicia, lecz Rayo utrzymuje się w posiadaniu. 71' Kolejna zmiana w Lechu Poznań, Jagiełło zmienia Palmę. 72' Dobra, dynamiczna akcja Lecha, centra Jagiełły wybita przez Lejeune'a na rzut rożny. 73' Ostra walka o piłkę po kornerze, wraca ona w pole karne po paru odbiciach górą i w końcu wybita zostaje na kolejny rzut rożny. 74' Pereira centruje, Lejeune wybija. Lech jednak utrzymuje piłkę przy sobie. 76' Diaz uderza sprzed pola karnego bardzo niecelnie. Mrozek zacznie od bramki. 76' Mrozek dostaje żółtą kartkę ale trudno powiedzieć za co, bo nie wydaje się, by aż tak długo zbierał się z jej zagraniem w pole. 79' Kontra Lecha Poznań, Gurgul urwał się lewą stroną, zagrał płasko przed bramkę, ale anemiczny Agnero nawet na nią nie nabiegał... 80' Zmiana w Rayo, de Frutos za Pereza. 81' Palazon za plecy do Pachy. Aut dla Lecha. 82' Dziwna zmiana w Lechu. Lisman wszedł w 60. minucie i... teraz schodzi. Za niego Gumny. 83' GOL! Rayo wyrównuje..... 83' Centra z lewej strony, Milić przed bramką odbija piłkę lekko nad siebie, zamiast ją wybić, dopada do niej de Frutos i pakuje do bramki z kilku metrów! 85' Alemao głową prosto w Mrozka z paru metrów! Gdyby uderzył nieco lepiej byłby gol. 87' Lech marnuje kontrę 4 na 3 za mocnym podaniem, Rayo odpowiada i Pacha... trafia w poprzeczkę! 90' Jagiełło płasko w pole karne z prawej strony, dobiega do niej Kozubal i... fatalnie kiksuje! 90 + 1' Sędzia dolicza 4 minuty. 90 + 1' Garcia dostaje żółtą kartkę za faul na Gumnym. 90 + 3' Jeszcze rzut rożny dla Rayo... 90 + 3' Centra Diaza wybita, jeszcze po chwili Palazon uderza z dystansu i piłka po rykoszecie nieznacznie minęła bramkę Mrozka! 90 + 4' GOL! RAYO TRAFIA! 90 + 4' Kilkadziesiąt sekund do końca, Ciss zagrywa ze swojej połowy do Garcii, który wpada w pole karne i pokonuje Mrozka w sytuacji sam na sam. 90 + 5' KONIEC! Lech przegrywa 2:3, mimo że jeszcze w 83. minucie prowadził 2:1. Dramat, dramat Lecha Poznań. To już wszystko z naszej strony, dziękujemy na uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl.

