Liga Konferencji: Raków remisuje ze Spartą na trudnym terenie, częstochowianie nadal niepokonani!

Trener Papszun mówił, że faworytem czwartkowego spotkania będą gospodarze i w pierwszej połowie to się potwierdziło. Piłkarze Sparty dominowali, stworzyli kilka bardzo groźnych sytuacji. Znany z występów z Lechii Gdańsk pomocnik Lukas Haraslin, który wszedł na boisko w 24. minucie, był motorem napędowym większości akcji Sparty. Zdobył nawet bramkę po ładnej akcji, ale – jak się okazało – ze spalonego.

Kilka razy interweniować musiał bramkarz Rakowa. Najbliżej pokonania go był w 40. minucie Kevin-Prince Milla, uderzający z niewielkiej odległości. Częstochowianie próbowali szybkich wypadów i długich podań. Jedynym efektem tych poczynań był strzał Karola Struskiego zza pola karnego, obroniony przez Petera Vindahla.

Sparta - Raków 0:0 w Lidze Konferencji

Zespół trenera Papszuna mógł zanotować świetne otwarcie drugiej części, gdyby Jonatan Braut Brunes trafił z dobrej pozycji w bramkę z 16 metrów. Później znów warunki gry dyktowali gospodarze. W 60. minucie dwie okazje do otwarcia wyniku miał Milla. Najpierw strzelił ponad poprzeczką, potem – z 11 metrów – obok słupka.

Marek Papszun wprost po hicie z Jagiellonią! Mecz przerwany, trener Rakowa wskazuje na jeden mankament

Wicemistrzowie Polski starali się zagrozić bramce rywali po kontrach. Jedna z takich prób zakończyła się nawet trafieniem Michaela Ameyawa, ale również z pozycji spalonej. Napór zespołu z Pragi trwał do końca, ale to przeciwnicy mieli piłkę meczową. W 88. minucie po centrze Frana Tudora z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Apostolos Konstantopoulos i trafił piłką w słupek.

W Lidze Konferencji Raków na otwarcie pokonał rumuński zespół Universitatea Krajowa 2:0, a następnie w końcówce uratował wyjazdowy remis z czeską Sigmą Ołomuniec (1:1). W czwartej kolejce piłkarze z Częstochowy podejmą 27 listopada w Sosnowcu Rapid Wiedeń. Potem zagrają jeszcze przed własną publicznością ze Zrinjskim Mostar z Bośni i Hercegowiny, a na koniec polecą na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.

Raków ma swojego Oskara. Były król strzelców zachwycony postawą Repki

Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0

Żółta kartka: Racovitan.

Sparta Praga: Vindahl - Uchenna, Sevinsky, Zeleny - Kaderabek, Kairinen, Vydra (62. Eneme), Mercado (76. Preciado) - Birmancević, Milla (62. Kuchta), Rrahmani (24. Haraslin - 76. Rynes).

Raków Częstochowa: Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw (79. Konstantopoulos), Repka, Struski, Pieńko (62. Amorim) - Makuch (46. Diaby-Fadiga), Brunes (82. Rondić), Bulat (62. Barath).

Tak relacjonowaliśmy mecz Sparta - Raków na żywo:

Odśwież relację