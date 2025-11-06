Liga Konferencji: Raków remisuje ze Spartą na trudnym terenie, częstochowianie nadal niepokonani!

Trener Papszun mówił, że faworytem czwartkowego spotkania będą gospodarze i w pierwszej połowie to się potwierdziło. Piłkarze Sparty dominowali, stworzyli kilka bardzo groźnych sytuacji. Znany z występów z Lechii Gdańsk pomocnik Lukas Haraslin, który wszedł na boisko w 24. minucie, był motorem napędowym większości akcji Sparty. Zdobył nawet bramkę po ładnej akcji, ale – jak się okazało – ze spalonego.
Kilka razy interweniować musiał bramkarz Rakowa. Najbliżej pokonania go był w 40. minucie Kevin-Prince Milla, uderzający z niewielkiej odległości. Częstochowianie próbowali szybkich wypadów i długich podań. Jedynym efektem tych poczynań był strzał Karola Struskiego zza pola karnego, obroniony przez Petera Vindahla.
Sparta - Raków 0:0 w Lidze Konferencji
Zespół trenera Papszuna mógł zanotować świetne otwarcie drugiej części, gdyby Jonatan Braut Brunes trafił z dobrej pozycji w bramkę z 16 metrów. Później znów warunki gry dyktowali gospodarze. W 60. minucie dwie okazje do otwarcia wyniku miał Milla. Najpierw strzelił ponad poprzeczką, potem – z 11 metrów – obok słupka.
Wicemistrzowie Polski starali się zagrozić bramce rywali po kontrach. Jedna z takich prób zakończyła się nawet trafieniem Michaela Ameyawa, ale również z pozycji spalonej. Napór zespołu z Pragi trwał do końca, ale to przeciwnicy mieli piłkę meczową. W 88. minucie po centrze Frana Tudora z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Apostolos Konstantopoulos i trafił piłką w słupek.
W Lidze Konferencji Raków na otwarcie pokonał rumuński zespół Universitatea Krajowa 2:0, a następnie w końcówce uratował wyjazdowy remis z czeską Sigmą Ołomuniec (1:1). W czwartej kolejce piłkarze z Częstochowy podejmą 27 listopada w Sosnowcu Rapid Wiedeń. Potem zagrają jeszcze przed własną publicznością ze Zrinjskim Mostar z Bośni i Hercegowiny, a na koniec polecą na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.
Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0
Żółta kartka: Racovitan.
Sparta Praga: Vindahl - Uchenna, Sevinsky, Zeleny - Kaderabek, Kairinen, Vydra (62. Eneme), Mercado (76. Preciado) - Birmancević, Milla (62. Kuchta), Rrahmani (24. Haraslin - 76. Rynes).
Raków Częstochowa: Zych - Tudor, Racovitan, Svarnas - Ameyaw (79. Konstantopoulos), Repka, Struski, Pieńko (62. Amorim) - Makuch (46. Diaby-Fadiga), Brunes (82. Rondić), Bulat (62. Barath).
W takim składzie zagra Raków:
Nasza XI na spotkanie ze Spartą Praga! 📋#UECL | #SPARCZ pic.twitter.com/dWvKGU7P6Y— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 6, 2025
A to skład Sparty:
1️⃣1️⃣ SESTAVA | Základní jedenáctka pro duel s Rakówem 👥— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 6, 2025
Ze zdravotních důvodů nebudou k dispozici Andersen, Cobbaut, Hollý, Sadílek a Sørensen 🤕 pic.twitter.com/OOHJmLxwuh
Piłkarze Rakowa na rozgrzewce. Pierwszy gwizdek za niespełna 20 minut.
Ruszamy z rozgrzewką! 🏃#UECL | #SPARCZ pic.twitter.com/oiqqAAS52g— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 6, 2025
Trybuny pełne, kibice Sparty śpiewają właśnie hymn klubowy. Zaraz zaczynamy!
Piłkarze obu drużyn już na murawie.
1'
Ruszyli!
3'
Obie drużyny od początku ofensywnie. To dobry znak.
6'
Tak prezentowała się oprawa czeskich kibiców tuż przed meczem.
𝑉 𝑠𝑟𝑑𝑐𝑖 𝐸𝑣𝑟𝑜𝑝𝑦… 🫶 pic.twitter.com/6n8eX36tmZ— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 6, 2025
6'
Pierwsza dobra okazja dla Sparty, ale na nasze szczęście Rrahmani skiksował w najważniejszym momencie.
8'
Trzy rzuty rożne Sparty w odstępie kilkudziesięciu sekund, ale bez większego zagrożenia pod bramką Rakowa.
10'
Sparta niemal nie opuszcza okolic pola karnego Rakowa. Przycisnęli gospodarze.
12'
Raków wreszcie dłużej przy piłce. Odważniej panowie, odważniej!
16'
Czy któryś z tych panów uraduje dziś kibiców Rakowa?
DAWAJ, RAKÓW! 🔴🔵⚔️#UECL | #SPARCZ pic.twitter.com/gNSeKTWha0— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 6, 2025
17'
Pierwszy celny strzał Rakowa. Z dystansu Struski, ale bramkarz Sparty nie miał problemów ze złapaniem piłki.
21'
Gra Raków, ale gra też Legia, która właśnie objęła prowadzenie!
24'
Szybka zmiana w Sparcie - za Rrahmaniego wszedł Haraslin.
26'
29'
Niezła okazja dla Sparty, ale Zych wyłapał dośrodkowanie jednego z rywali.
31'
Racovitan ukarany żółtą kartką.
33'
Haraslin pokonuje Zycha, ale na szczęście spalony. Piłkarze Rakowa muszą się jednak obudzić, bo nie wygląda to dobrze...
40'
Znakomita akcja Haraslina, strzał Milli z bliska i świetna interwencja Zycha. Powinno być 1:0 dla Sparty.
43'
Haraslin strzela, Zych końcami palców na rzut rożny. Wszedł na boisko i Sparta co chwilę zagraża Rakowowi.
44'
Zakotłowało się w polu karnym Rakowa po rzucie rożnym. Mnóstw szczęścia mieli wicemistrzowie Polski.
45'
I kolejna interwencja Zycha. Mnóstwo pracy ma bramkarz Rakowa w ostatnich minutach.
45'
Sędzia doliczył minutę.
Koniec pierwszej połowy! Sparta zdecydowanie lepsza, zwłaszcza od 24. minuty, gdy na boisko wszedł Haraslin, ale bez goli do przerwy. Wynik dla Rakowa dobry, ale z taką grą trudno będzie utrzymać ten remis...
46'
Zaczynamy drugą połowę! Zmiana w Rakowie - od 46. minuty Diaby-Fadiga w miejsce Makucha.
47'
Najlepsza okazja dla Rakowa, ale Brunes z 16. metra nad bramką. Wielka szkoda.
49'
Mercado zwija się z bólu.
51'
Na początku drugiej połowy Raków odważniej niż przed przerwą.
55'
58'
Sparta zaczyna przejmować kontrolę w środku pola.
60'
Milla z dystansu wysoko nad bramką Zycha.
60'
Znów Milla, tym razem był sam na 8. metrze, ale o dziwo nawet nie trafił w bramkę. Znów Raków miał mnóstwo szczęścia.
61'
Ameyaw trafia do siatki Sparty, ale niestety był na spalonym...
62'
Po dwie zmiany w Sparcie (Eneme za Vydrę i Kuchta za Millę) oraz Rakowie (Amorim w miejsce Pieńko i Barath za Bulata).
66'
Pozdrawiamy i my.
Tomas Petrasek, były kapitan @Rakow1921 odwiedził kibiców Rakowa na meczu ze Spartą. @sport_tvppl pic.twitter.com/bi8JMj3MB6— Mateusz Miga (@MateuszMiga) November 6, 2025
67'
Zablokowany strzał Haraslina.
72'
Niespełna 20 minut do końca. Czy którejś z drużyn uda się strzelić gola?
74'
Świetna drużynowa akcja Sparty, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym.
76'
Diaby-Fadiga zagubił się w polu karnym Sparty. Szkoda, bo to była dobra okazja dla Rakowa.
76'
Dwie zmiany w Sparcie - Rynes za Haraslina oraz Preciado za Mercado.
78'
Niemal cała drużyna Rakowa w swoim polu karnym. Obrona Częstochowy?:)
79'
Zmiana w Rakowie - Konstantopoulos za Ameyawa.
80'
Kibice Sparty przeraźliwie gwiżdżą, gdy Zych zwleka z rozpoczęciem akcji. Bramkarz Rakowa kradnie te sekundy już od dłuższego czasu.
82'
Zmiana w Rakowie - Rondić za Brunesa.
83'
Mamy zatem już po komplecie pięciu zmian w obu drużynach.
84'
Tymczasem Legia straciła dwa gole w pięć minut i przegrywa 1:2...
86'
Kolejna świetna interwencja w obronie Racovitana. To jest jego dobry mecz.
87'
Struski w pole karne i Sevinsky w ostatniej chwili wybija na rzut rożny. A już czyhał na piłkę Diaby-Fadiga.
88'
Dośrodkowanie z rzutu rożnego i Konstantopoulos trafia w słupek. Jaka szkoda!!!
90'
Sędzia doliczył aż 6 minut.
90'+3
Sparta atakuje niemal całą drużyną. Raków musi być bardzo uważny w obronie.
90'+5
Zamieszanie w polu karnym Rakowa, ale jeden z piłkarzy Sparty przekroczył przepisy i rzut wolny dla częstochowian.
Koniec meczu! Raków remisuje bezbramkowo ze Spartą i pozostaje niepokonany w fazie ligowej Ligi Konferencji. Gospodarze byli lepsi, ale gdyby Konstantopoulos przymierzył odrobinę lepiej, to częstochowianie mogli nawet wygrać. Ale i ten jeden punkt trzeba docenić.
Koniec meczu w Pradze. Zabieramy ze sobą cenny punkt.— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 6, 2025
Dzięki za walkę, Medaliki! 👏#UECL | #SPARCZ pic.twitter.com/2431asStdY