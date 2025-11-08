Fatalne wieści dla Wojciecha Szczęsnego! Trener FC Barcelona wszystko potwierdził

Historia Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona to gotowy scenariusz na film. Swój drugi sezon w katalońskim klubie polski bramkarz rozpoczął jako zmiennik Joana Garcii, ale już pod koniec września wskoczył do bramki wobec kontuzji hiszpańskiego konkurenta. Od tamtej pory Szczęsny zagrał w 8 kolejnych meczach Barcelony, m.in. z PSG w Lidze Mistrzów UEFA czy ligowym El Clasico. Wciąż nie zachował jednak ani jednego czystego konta! Z pewnością postara się o to w najbliższym meczu z Celtą Vigo. Będzie to ostatnie spotkanie przed przerwą reprezentacyjną, a po powrocie do klubowych rozgrywek w bramce Barcy wiele może się zmienić.

Wraca rywal Szczęsnego. Hansi Flick potwierdza

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postępów. Po przerwie na mecze reprezentacji będzie gotowy do powrotu - powiedział o Joanie Garcii trener Barcelony na konferencji przed niedzielnym meczem z Celtą. Hansi Flick potwierdził niejako doniesienia hiszpańskich dziennikarzy, którzy od pewnego czasu zwiastowali powrót swojego rodaka właśnie pod koniec listopada.

Oznacza to, że już w meczu z Athletikiem Bilbao (22 listopada) może dojść do zmiany w bramce. Jedyną niewiadomą pozostaje plan trenera na wprowadzenie Garcii do gry. Być może najpierw usiądzie na ławce rezerwowych, aby nie przeszarżować z jego powrotem. Wydaje się jednak, że czas Szczęsnego między słupkami Barcelony powoli dobiega końca, a mecz z Celtą może być ostatnią szansą, aby zachować czyste konto. Hiszpanie nie mają wątpliwości, że to Garcia ma być ostoją "Dumy Katalonii" w tym sezonie.

Oto terminarz Barcelony do końca listopada:

9 listopada: Celta Vigo - FC Barcelona

22 listopada: FC Barcelona - Athletic Bilbao

25 listopada: Chelsea - FC Barcelona

29 listopada: FC Barcelona - Alaves