Barcelona - PSG. Na żywo. PSG doprowadza do remisu! Mayulu z dużą łatwością pokonuje Szczęsnego!

Zapowiada się prawdziwy hit w fazie ligowej Ligi Mistrzów! Triumfator z sezonu 2024/2025 nie będzie miał łatwej przeprawy, ponieważ Barcelona od początku sezonu nie zanotowała żadnej porażki, mimo braków kadrowych. Kolejny raz w Pucharze Europy będzie mógł się wykazać Wojciech Szczęsny, który wrócił do bramki Blaugrany przez kontuzję Joana Garcii. Wątpliwy jest występ Roberta Lewandowskiego, o czym rozpisują się hiszpańskie media. Poniżej relacja na żywo z meczu Barcelona - PSG.

i Autor: Associated Press