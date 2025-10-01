Barcelona - PSG. Na żywo. PSG doprowadza do remisu! Mayulu z dużą łatwością pokonuje Szczęsnego!

Barcelona - PSG. Relacja na żywo
Barcelona - PSG 1:1 (1:1)
Bramki: Torres (19'), Mayulu (38')
Kartki:
Żółte: De Jong, Mendes
Czerwone:
Barcelona: Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres
PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Mayulu - Barcola.
Barcelona - PSG
45+3'
Nic w tej połowie się już nie wydarzy! Zapraszamy po krótkiej przerwie!
43'
Końcówka należy do PSG, które dostało zastrzyk niesamowitej motywacji po tej bramce.
42'
Barcola! Uderza nad bramką Szczęsnego!
38'
MAYULU DOPROWADZA DO REMISU!
38'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!
38'
Olmo! Chciał zaskoczyć bramkarza PSG, ale kompletnie ta próba mu nie wyszła...
35'
PSG próbuje, ale nic z tego nie wychodzi! Barcelona rozgrywa spokojne spotkanie po strzeleniu tej bramki.
Kapitalnie Barcelona rozklepała PSG! 🤯 Znakomitą akcję gospodarzy sfinalizował Ferran Torres! 🎯— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 1, 2025
📺 Mecz Barcelony z PSG trwa w CANAL+EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/dMrW3O4hNK
30'
Sędzia szybko przekazał, że nie będzie rzutu karnego, a teraz rzut wolny dla PSG z niebezpiecznej odległości. SZCZĘSNY! CO ZA OBRONA!
28'
Mayulu! Piłka po rykoszecie opuszcza plac gry. Będzie sprawdzany potencjalny rzut karny!
26'
OLMO! Minimalnie obok bramki!
25'
Barcelona z kolejny atakiem! Yamal podaje do Kounde! Barcola szybko interweniuje!
Yamal bardzo dobrze się bawi w tym spotkaniu
Lamine Yamal i luźny pierwszy wypad ofensywny 😱🪄— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 1, 2025
📺 Mecz Barcelony z PSG trwa w CANAL+EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/GXCKwIhETB
20'
TORRRRRRESSSSS! Wbija piłkę do bramki!
19'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
15'
FEEEEERRAAAAAAAN! W ostatniej chwili piłka została wybita! Co za okazja!
11'
Pole karne PSG było oblężone, ale w ostatniej chwili znowu reaguje defensywa paryskiego zespołu.
9'
Barcelona z ogromną przewagą w posiadaniu piłki, co nie powinno nikogo dziwić.
7'
Yamal! W ostatniej chwili piłka zostaje wybita przez obrońców PSG!
5'
Szczęsny na posterunku! Bardzo dobrze przechwytuje podanie Hakimiego.
2'
Barcelona spokojnie rozgrywa piłkę przemieszczając się na połowę PSG.
1'
Zaczynamy!
Piłkarze obu drużyn są już na murawie!
Arbitrem głównym jest Michael Oliver.
Oto podstawowa XI PSG:
Le onze parisien à Barcelone. ⚔️ @EASPORTSFC pic.twitter.com/tOJzMH29S7— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 1, 2025
Niestety bez Roberta Lewandowskiego od pierwszych minut, za to w pierwszej XI pod nieobecność Joana Garcii ponownie pojawił się Wojciech Szczęsny!
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaPSG pic.twitter.com/mRB74EOS9X— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2025
Witamy w relacji na żywo z meczu Ligi Mistrzów! Barcelona zmierzy się z PSG! Początek spotkania o godzinie 21:00. Zapraszamy!