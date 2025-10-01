Barcelona - PSG. Na żywo. PSG doprowadza do remisu! Mayulu z dużą łatwością pokonuje Szczęsnego!

Robert Szapski
2025-10-01 21:40

Zapowiada się prawdziwy hit w fazie ligowej Ligi Mistrzów! Triumfator z sezonu 2024/2025 nie będzie miał łatwej przeprawy, ponieważ Barcelona od początku sezonu nie zanotowała żadnej porażki, mimo braków kadrowych. Kolejny raz w Pucharze Europy będzie mógł się wykazać Wojciech Szczęsny, który wrócił do bramki Blaugrany przez kontuzję Joana Garcii. Wątpliwy jest występ Roberta Lewandowskiego, o czym rozpisują się hiszpańskie media. Poniżej relacja na żywo z meczu Barcelona - PSG.

Mecz Barcelona - PSG

i

Autor: Associated Press

Barcelona - PSG. Relacja na żywo

Barcelona - PSG 1:1 (1:1)

Bramki: Torres (19'), Mayulu (38')

Kartki:

Żółte: De Jong, Mendes

Czerwone:

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Mayulu - Barcola.

Barcelona - PSG

45+3'

Nic w tej połowie się już nie wydarzy! Zapraszamy po krótkiej przerwie!

43'

Końcówka należy do PSG, które dostało zastrzyk niesamowitej motywacji po tej bramce.

42'

Barcola! Uderza nad bramką Szczęsnego!

38'

MAYULU DOPROWADZA DO REMISU!

38'

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!

38'

Olmo! Chciał zaskoczyć bramkarza PSG, ale kompletnie ta próba mu nie wyszła...

35'

PSG próbuje, ale nic z tego nie wychodzi! Barcelona rozgrywa spokojne spotkanie po strzeleniu tej bramki.

30'

Sędzia szybko przekazał, że nie będzie rzutu karnego, a teraz rzut wolny dla PSG z niebezpiecznej odległości. SZCZĘSNY! CO ZA OBRONA!

28'

Mayulu! Piłka po rykoszecie opuszcza plac gry. Będzie sprawdzany potencjalny rzut karny!

26'

OLMO! Minimalnie obok bramki!

25'

Barcelona z kolejny atakiem! Yamal podaje do Kounde! Barcola szybko interweniuje!

Yamal bardzo dobrze się bawi w tym spotkaniu

20'

TORRRRRRESSSSS! Wbija piłkę do bramki!

19'

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

15'

FEEEEERRAAAAAAAN! W ostatniej chwili piłka została wybita! Co za okazja!

11'

Pole karne PSG było oblężone, ale w ostatniej chwili znowu reaguje defensywa paryskiego zespołu.

9'

Barcelona z ogromną przewagą w posiadaniu piłki, co nie powinno nikogo dziwić.

7'

Yamal! W ostatniej chwili piłka zostaje wybita przez obrońców PSG!

5'

Szczęsny na posterunku! Bardzo dobrze przechwytuje podanie Hakimiego.

2'

Barcelona spokojnie rozgrywa piłkę przemieszczając się na połowę PSG.

1'

Zaczynamy!

Piłkarze obu drużyn są już na murawie!

Arbitrem głównym jest Michael Oliver.

Oto podstawowa XI PSG:

Niestety bez Roberta Lewandowskiego od pierwszych minut, za to w pierwszej XI pod nieobecność Joana Garcii ponownie pojawił się Wojciech Szczęsny!

Witamy w relacji na żywo z meczu Ligi Mistrzów! Barcelona zmierzy się z PSG! Początek spotkania o godzinie 21:00. Zapraszamy!

