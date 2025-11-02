Wiadomość o zakończeniu związku ujrzała światło dzienne w programie „D Corazon”, gdzie dziennikarz Javi de Hoyos odczytał wiadomość otrzymaną bezpośrednio od zawodnika. „Nie jesteśmy razem” – napisał Yamal, dodając, że powodem nie była żadna zdrada. „Po prostu się rozstaliśmy, i tyle. Wszystko, co się pojawia w sieci, nie ma nic wspólnego z naszym związkiem” – przekazał dziennikarz, cytując treść wiadomości.

Reakcje w mediach społecznościowych były natychmiastowe – fani pary od kilku dni spekulowali o możliwym kryzysie, a teraz otrzymali potwierdzenie. Plotki o rzekomej niewierności piłkarza nasiliły się po ubiegłotygodniowej porażce Barcelony z Realem Madryt (1:2), kiedy to Yamal udał się z przyjaciółmi do Mediolanu. Włoskie portale plotkarskie donosiły, że spędził noc z modelką Anną Gegnoso, podczas gdy Nicki Nicole przebywała w Argentynie. Sam zawodnik szybko zaprzeczył tym doniesieniom, oświadczając, że „nie dopuścił się zdrady ani nie był z inną osobą”.

Jeszcze niedawno wydawało się, że między nimi układa się znakomicie. Artystka regularnie pojawiała się na trybunach Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie, a po meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem (6:1) została nawet zauważona na ławce rezerwowych, gdzie przywitała się z trenerem Hansim Flickiem. Teraz raczej prędko tam nie wróci.

Para poznała się kilka miesięcy wcześniej, podczas przyjęcia z okazji 18. urodzin Yamala. Od tamtej pory byli ulubieńcami mediów. Często pojawiali się razem publicznie, publikowali wspólne zdjęcia i nie stronili od blasku fleszy. Dziś jednak to wszystko należy już do przeszłości. Nicki Nicole usunęła z mediów społecznościowych wszystkie fotografie, na których pojawiała się z piłkarzem.

Wygląda na to, że jedna z najgłośniejszych młodych par ostatnich miesięcy definitywnie zakończyła swoją historię.