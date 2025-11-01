Gruchnęły wieści w sprawie występu Lewandowskiego! Hansi Flick powiedział wprost o Polaku

Lewandowski już gotowy do gry! Hansi Flick ogłosił to wprost

Robert Lewandowski miał ogromnego pecha podczas meczu z Litwą. Kapitam reprezentacji polski w trakcie spotkania poczuł ból po jednym ze starć, ale dyskomfort nie był na tyle duży, by napastnik zgłosił, że chce zejść z murawy. Ba! W drugiej połowie zdobył nawet bramkę. Po spotkaniu Lewandowski wciąż był spokojny, ponieważ nie odczuwał większego bólu, jednak dokładne badania okazały się bezlitosne – naderwanie mięśnia w lewym udzie i kilka tygodni pauzy! Polak ominął m.in. El Clasico, w którym Barcelona uległa Realowi Madryt 1:2, ale obawiano się, że przerwa może wykluczyć go nawet z meczu z Holandią 14 listopada, co dla Barcelony oznaczałoby, że Lewandowskiego zabraknie nie tylko w meczach z Gironą, Olympiakosem i Realem, ale też z Elche, Club Brugge i Celtą Vigo. Polak wraca jednak do zdrowia zdecydowanie szybciej.

Tuż po ogłoszeniu kontuzji Lewandowskiego hiszpańskie media donosiły, że taka przerwa trwa od 3 do 6 tygodni. Okazuje się, że Lewandowski zamknie się raczej w tym dolnej granicy tego zakresu, ponieważ urazu doznał 14 października, a na murawę w meczu Barcelony może wyjść już 2 listopada, czyli nawet niespełna 3 tygodnie później! – Wracają Lewandowski i Olmo, ale straciliśmy Pedriego – ogłosił Hansi Flick podczas konferencji prasowej przed meczem z Elche w LaLidze. – Tak to już jest, musimy to zaakceptować – dodawał niemiecki trener Barcelony.

Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]

Wciąż nie jest pewne, czy Lewandowski zacznie od początku, czy też wejdzie z ławki – o ile w ogóle. Wiadomo jednak, że Barcelona ma duże problemy z powodu licznych kontuzji i trudno sobie wyobrazić, że Flick całkiem nie skorzysta z Lewandowskiego, jeśli ten będzie gotowy do gry na chociaż kilkanaście minut. – Zobaczymy jutro, ile będą mogli zagrać – zapowiedział Hansi Flick. Barcelona zmierzy się z Elche dokładnie 2 listopada o godzinie 18:30. W składzie „Dumy Katalonii” zagra m.in. Wojciech Szczęsny, który wciąż zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię. Dla Barcelony będzie to bardzo ważny mecz, bo w przypadku utraty punktów bardzo mocno mogą zbliżyć się do niej Villarreal czy Atletico Madryt!

