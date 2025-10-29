Kontuzja Roberta Lewandowskiego podczas zgrupowania kadry postawiła Barcelonę w trudnej sytuacji, wpływając na ważne mecze.

Polski napastnik opuścił kluczowe spotkania, w tym El Clásico.

Lewandowski wrócił do treningów, ale czy zagra w nadchodzącym meczu? Poznaj szczegóły i inne problemy kadrowe Barcelony!

To promyk nadziei dla wszystkich kibiców "Dumy Katalonii". Robert Lewandowski zameldował się na boisku treningowym. Problemy kapitana reprezentacji Polski rozpoczęły się podczas zgrupowaniu kadry.

Niezwykły powrót po latach, nazywali go królem. Były gwiazdor futbolu spełnił swoje ostatnie marzenie

Robert Lewandowskiego doznał urazu mięśniowego

W trakcie meczu z Litwą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, napastnik poczuł ból w udzie. Strzelił gola w Kownie, a potem wrócił do Hiszpanii. Diagnoza postawiona już w Barcelonie była bezlitosna: zerwanie włókien mięśniowych lewego uda. Polak opuścił trzy niezwykle ważne spotkania. Nie zagrał w lidze z Gironą, w prestiżowym starciu z Realem Madryt. Zabrakło go także z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów. Bolesna była porażka z "Królewskimi", która nie tylko ugodziła w dumę klubu, ale także powiększyła stratę w tabeli La Liga do pięciu punktów.

Szczere wyznanie Grzegorza Krychowiaka. Padły słowa o "drwalu" i "fortepianie". O co chodzi?

Powrót do treningów to nie powrót do gry

Choć widok Lewandowskiego biegającego po murawie napawa optymizmem, jego występ w niedzielnym meczu przeciwko Elche wciąż stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Sztab medyczny i trenerski Barcelony podchodzi do sytuacji z dużą ostrożnością. Nikt w klubie nie chce ryzykować odnowienia się urazu, co mogłoby oznaczać jeszcze dłuższą przerwę. Decyzja o włączeniu Polaka do kadry meczowej zapadnie najprawdopodobniej dopiero po ostatnich treningach przed spotkaniem.

Dani Alves ma nowe powołanie. Zaskakująca przemiana byłego gwiazdora Barcelony

Problemy z urazami w Barcelonie, co zrobi trener Hansi Flick?

Problemy zdrowotne nie omijają innych kluczowych zawodników Barcelony. Co prawda, razem z Lewandowskim do zajęć wrócił również kontuzjowany od połowy miesiąca Hiszpan Dani Olmo, ale lista nieobecnych wciąż jest długa. Z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę na pewno nie zagra Pedri. Uskarża się na problemy mięśniowe, a jego przerwa może potrwać aż do kolejnego okna reprezentacyjnego. Wciąż niepewny jest także powrót bramkarza Joana Garcii.

Jerzy Dudek wprost o Wojciechu Szczęsnym po El Clasico. "Uchronił ich przed katastrofą" [ROZMOWA SE]

Lewandowski and Olmo are back with the group 👏 pic.twitter.com/2XiaRJaoY7— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025

QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego! Pytanie 1 z 12 Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu? Lamine Yamal Ousmane Dembele Mohamed Salah Następne pytanie