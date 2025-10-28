Burzliwe życie Daniego Alvesa, byłej gwiazdy futbolu, po wyroku za gwałt i uniewinnieniu, przybiera zaskakujący obrót.

Brazylijczyk odnalazł nową ścieżkę, głosząc Słowo Boże w kościele w Gironie.

Osobiste świadectwo Alvesa o pakcie z Bogiem i jego aktywność w mediach społecznościowych pokazują głęboką przemianę duchową.

Jakie przesłanie Dani Alves niesie światu po życiowych zawirowaniach?

Życie Daniego Alvesa, jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii, to gotowy materiał na film. Po burzliwym okresie, w którym na początku roku został skazany na cztery i pół roku więzienia za gwałt, a następnie w marcu uniewinniony w procesie apelacyjnym, Brazylijczyk zaskoczył wszystkich. Zamiast powrotu do świata sportu czy show-biznesu, wybrał drogę duchową.

Informacje o jego nowym powołaniu jako pierwszy podał dziennikarz Albert Ortega z portalu "El Confidencial". Opublikował on nagranie wideo, które szybko obiegło Internet. Widać na nim byłą gwiazdę FC Barcelony i Paris Saint-Germain przemawiającą z mikrofonem w ręku do wiernych zgromadzonych w kościele w Gironie.

Jerzy Dudek wprost o Wojciechu Szczęsnym po El Clasico. "Uchronił ich przed katastrofą" [ROZMOWA SE]

Dani Alves głosi Słowo Boże. "Zawarłem pakt z Bogiem"

Podczas swojego wystąpienia były sportowiec dzielił się osobistym świadectwem nawrócenia. Jego słowa pokazują, jak głęboką przemianę przeszedł w ostatnich miesiącach. Przekonywał zgromadzonych, że wiara pomogła mu przetrwać najcięższe chwile.

– Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem. Zawarłem pakt z Bogiem – mówił Alves, cytowany przez PAP. – Wśród zawirowań, wśród burzy, zawsze jest posłaniec Boga. I ten posłaniec, w najgorszym momencie mojego życia, zabrał mnie do kościoła w podróż. Dziś jestem w tej podróży dzięki niemu – wyznał.

Co za występ Wojciecha Szczęsnego w El Clasico! Zobacz jego niesamowite interwencje, poezja! [WIDEO]

Nowe życie w mediach społecznościowych

Ta zaskakująca metamorfoza ma również swoje odzwierciedlenie w aktywności Alvesa w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie, obserwowany przez ponad 35 milionów osób, zmienił swój charakter. Regularnie publikuje teraz treści o tematyce religijnej. Dzieli się cytatami z Biblii, chrześcijańskimi pieśniami i odniesieniami do nauk Jezusa, otwarcie manifestując swoje nowe, duchowe życie.

Wojciech Szczęsny zachwycił w El Clasico! Legenda nie ma złudzeń. Te słowa o Polaku pójdą w świat

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie