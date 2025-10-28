- Burzliwe życie Daniego Alvesa, byłej gwiazdy futbolu, po wyroku za gwałt i uniewinnieniu, przybiera zaskakujący obrót.
- Brazylijczyk odnalazł nową ścieżkę, głosząc Słowo Boże w kościele w Gironie.
- Osobiste świadectwo Alvesa o pakcie z Bogiem i jego aktywność w mediach społecznościowych pokazują głęboką przemianę duchową.
- Jakie przesłanie Dani Alves niesie światu po życiowych zawirowaniach?
Życie Daniego Alvesa, jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii, to gotowy materiał na film. Po burzliwym okresie, w którym na początku roku został skazany na cztery i pół roku więzienia za gwałt, a następnie w marcu uniewinniony w procesie apelacyjnym, Brazylijczyk zaskoczył wszystkich. Zamiast powrotu do świata sportu czy show-biznesu, wybrał drogę duchową.
Informacje o jego nowym powołaniu jako pierwszy podał dziennikarz Albert Ortega z portalu "El Confidencial". Opublikował on nagranie wideo, które szybko obiegło Internet. Widać na nim byłą gwiazdę FC Barcelony i Paris Saint-Germain przemawiającą z mikrofonem w ręku do wiernych zgromadzonych w kościele w Gironie.
Dani Alves głosi Słowo Boże. "Zawarłem pakt z Bogiem"
Podczas swojego wystąpienia były sportowiec dzielił się osobistym świadectwem nawrócenia. Jego słowa pokazują, jak głęboką przemianę przeszedł w ostatnich miesiącach. Przekonywał zgromadzonych, że wiara pomogła mu przetrwać najcięższe chwile.
– Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem. Zawarłem pakt z Bogiem – mówił Alves, cytowany przez PAP. – Wśród zawirowań, wśród burzy, zawsze jest posłaniec Boga. I ten posłaniec, w najgorszym momencie mojego życia, zabrał mnie do kościoła w podróż. Dziś jestem w tej podróży dzięki niemu – wyznał.
Nowe życie w mediach społecznościowych
Ta zaskakująca metamorfoza ma również swoje odzwierciedlenie w aktywności Alvesa w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie, obserwowany przez ponad 35 milionów osób, zmienił swój charakter. Regularnie publikuje teraz treści o tematyce religijnej. Dzieli się cytatami z Biblii, chrześcijańskimi pieśniami i odniesieniami do nauk Jezusa, otwarcie manifestując swoje nowe, duchowe życie.
