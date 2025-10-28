Jerzy Dudek analizuje występ Wojciecha Szczęsnego w El Clasico, podkreślając jego spokój i jakość decyzji, które uratowały Barcelonę.

Polski bramkarz swoimi interwencjami zapewnił sobie mocną pozycję.

Szczęsny ma silną pozycję w drużynie, a Dudek stawia sprawę jasno co do jego przyszłości w klubie.

Czy to oznacza, że Szczęsny zostanie numerem jeden w Barcelonie na stałe? Przekonaj się, co jeszcze zdradził Jerzy Dudek!

Szczęsny jak skała. "Uchronił Barcelonę przed katastrofą"

"Super Express": - Co ujęło pana w grze Szczęsnego podczas El Clasico: przebojowość, pewność siebie, spokój?

Jerzy Dudek: - Spokój to duża zaleta Wojtka, ale nie tylko. Do tego wskazałbym jakość w podejmowaniu decyzji. Wiadomo, że bramkarz musi mieć również trochę szczęścia, ale jego interwencje uchroniły Barcelonę przed katastrofą!

- Czy po takim występie pewność Polaka mocno pójdzie w górę?

- W Barcelonie nie wiedzą co mają zrobić i co roku wybierają swój numer 1, który ma być przyszłością. A później ratuje ich Wojtek, wchodząc do bramki. Jak tak dalej pójdzie, to Wojtek ma gwarantowany kontrakt na następny sezon.

Co z przyszłością Szczęsnego w Barcelonie? Dudek stawia sprawę jasno

- Czy występem z Realem nasz rodak wysłał sygnał do trenera Hansiego Flicka, że to jemu należy się miejsce w bramce Barcelony?

- Myślę, że Flick nie ma powodu, żeby Wojtka odstawić. Jednak jak znam życie, to on zaakceptuje każdą decyzję trenera. Dlatego jest tak szanowany! Robi swoje i nie ma presji!

- Trener Barcelony będzie miał dylemat na kogo postawić, gdy do zdrowia wróci Joan Garcia?

- Nie będzie miał dylematu. Barcelona przegrała trzy ważne mecze. Dlatego każda jego decyzja będzie usprawiedliwiona.

Real odskoczył Barcelonie. Dudek: "To jeszcze nie koniec walki o tytuł"

- Jak widzi pan dalsze losy Szczęsnego w Barcelonie?

- Na dzisiaj, jak będzie zdecydowany, to może bez problemu podpisać umowę na kolejny sezon (obecny obowiązuje do 2027 r. - przyp). Wojtek ma taką pozycję, że sam może o tym zdecydować! Już tyle razy pokazywał, że można na niego liczyć.

- Real odskoczył Barcelonie na pięć punktów. Ma to znaczenie na tym etapie sezonu?

- Obecna sytuacja daje Realowi satysfakcję i duży spokój. Wygrana z Barceloną była bardzo potrzebna. Ale jak mówią, to nikt w styczniu czy lutym nie rozdaje medali! Kluczowa walka zaczyna się w marcu i kwietniu. To bardzo ważny okres. Barcelona będzie jeszcze groźna. Wrócą gwiazdy jak Raphinha, Robert Lewandowski czy Gavi, którzy obecnie się leczą. Sezon dopiero się zaczyna. Dlatego to jeszcze nie koniec walki o tytuł.

