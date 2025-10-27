Niedzielne El Clasico między Realem Madryt a FC Barceloną zakończyło się zwycięstwem "Królewskich" 2:1, umacniając ich pozycję lidera La Liga.

Mimo porażki Barcelony, Wojciech Szczęsny stał się bohaterem meczu, broniąc rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe, co było historycznym wydarzeniem.

Niedzielne El Clasico dostarczyło kibicom ogromnych emocji. Real Madryt ostatecznie pokonał na własnym stadionie FC Barcelonę 2:1 i umocnił się na pozycji lidera La Liga, powiększając przewagę nad "Dumą Katalonii" do pięciu punktów. Mimo porażki, na ustach całej Hiszpanii jest jeden zawodnik Barcelony – Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz robił co mógł, by zatrzymać ataki "Królewskich" i choć dwukrotnie skapitulował, to jego występ był absolutnie zjawiskowy.

Szczęsny zatrzymał Kyliana Mbappe! Historyczny moment w El Clasico

Jedna z akcji Realu zakończyła się podyktowaniem rzutu karnego dla gospodarzy. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł nie kto inny, jak gwiazdor madryckiej ekipy, Kylian Mbappe. Francuz uderzył mocno, ale Szczęsny popisał się refleksem godnym mistrza.

Polski bramkarz wyczuł intencje strzelca i zdołał odbić piłkę, ratując swój zespół przed utratą kolejnego gola. Był to historyczny moment, ponieważ po raz ostatni bramkarz obronił rzut karny w El Clasico w 1991 roku! Interwencja Szczęsnego dała Barcelonie nadzieję na odwrócenie losów spotkania i poderwała jego kolegów do walki. To jednak nie był jedyny popis naszego reprezentanta w tym meczu, co możecie zobaczyć na załączonym materiale wideo.

Jerzy Dudek pod wrażeniem. "Wyśmienicie obroniony rzut karny"

Postawę Szczęsnego docenił m.in. Jerzy Dudek. Były bramkarz Realu Madryt nie szczędził pochwał młodszemu koledze po fachu. Jego zdaniem obrona karnego była kluczowa dla utrzymania napięcia w meczu.

– Wojtek wytrzymał to do samego końca. Myślał może, że będzie niżej odbijał tę piłkę. Zostawił ręce. Wyśmienicie obroniony rzut karny – analizował Dudek. – Myślę, że to do końca trzymało Barcelonę w nadziei, a Real i Xabiego Alonso w niepewności. Takie momenty potrafią odwrócić losy spotkania. Na 10-15 minut Barcelona złapała drugi oddech – podsumował były reprezentant Polski w Kanale Sportowym.

Mimo fenomenalnej postawy Wojciecha Szczęsnego, FC Barcelona ostatecznie musiała uznać wyższość rywala. Real Madryt po zaciętym boju wygrał 2:1, jednak to polski bramkarz zebrał najwyższe noty. Zobaczcie, co wyprawiał Polak w El Clasico!

