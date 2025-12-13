Pilne wieści o Wojciechu Szczęsnym przed meczem z Osasuną! Nagły komunikat Barcelony

Wojciech Szczęsny po raz ostatni stanął w bramce Barcelony przed listopadową przerwą reprezentacyjną. Później miejsce między słupkami odzyskał wracający po kontuzji Joan Garcia. W meczach z Athletic Bilbao (4:0), Chelsea (0:3), Alaves (3:1), Atletico Madryt (3:1), Realem Betis (5:3) i Eintrachtem Frankfurt (2:1) Hiszpan spisywał się bez zarzutu, a Szczęsny przyglądał się temu z ławki. W ostatnim starciu Ligi Mistrzów towarzyszył mu już wracający Marc-Andre ter Stegen. Powrót reprezentanta Niemiec i kapitana Barcelony rozbudził dyskusję o aktualnej hierarchii, ale w sobotnim meczu ligowym z Osasuną nie będzie żadnych wątpliwości.

FC Barcelona - Osasuna: Wojciech Szczęsny poza kadrą

FC Barcelona ogłosiła bowiem kadrę meczową na najbliższe spotkanie La Liga. Brakuje w niej Wojciecha Szczęsnego! Kibice nie mają jednak powodu do większego niepokoju - klub poinformował, że powodem tej decyzji są problemy żołądkowe. Obecność Polaka w kadrze ważyła się do ostatniej chwili, ale ostatecznie zachowano ostrożność.

W tej sytuacji w składzie Barcelony znalazło się trzech bramkarzy - Garcia, ter Stegen i grający w rezerwach Diego Kochen. Wśród powołanych zawodników nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego, choć tym razem polski napastnik najprawdopodobniej rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Hiszpanie spodziewają się szansy od pierwszej minuty dla będącego ostatnio w naprawdę dobrej formie Ferrana Torresa. Początek meczu Barcelona - Osasuna już o godzinie 18:30!

