FC Barcelona - Osasuna NA ŻYWO. Barcelona gniecie Osasunę, ale wciąż bez goli!

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri - Raphinha, Yamal, Rashford - Torres.

Osasuna: Herrera - Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones - Moncayola, Torro, Oroz - Munoz, Budimir.

Na żywo FC Barcelona - Osasuna Pampeluna 16' Niespodziewana odpowiedź Osasuny! Piłka z prawej strony płasko zagrana do Budimira, ten strzela przy słupku, ale zbyt słabo i Joan Garcia zdołał to złapać. 14' Yamal świetnie zagrywa z prawej strony do Torresa, który próbował tylko delikatnie dziubnąć piłkę nad Herrerą, jednak zrobił to i tak trochę za mocno i piłka przeleciała nad poprzeczką! 12' Daleka piłka od Cubarsiego do Pedriego, lecz za głęboka i Herrera łapie futbolówkę. 10' W odpowiedzi Budimir zagrywa do Munoza z prawej na lewą, lecz za głęboko i Joan Garcia łapie. 9' Teraz podobny rajd zrobił Rashford z lewej strony, który dostał świetne podanie od Erica Garcii, ale w ostatniej chwili Arguibide zabiera mu futbolówkę. 9' Lamine Yamal próbował przedrzeć się prawą stroną, wpadł w pole karne, lecz został zatrzymany przez obronę. 6' Kolejny korner wybity przez obronę Osasuny. 5' Dośrodkowanie Kounde zablokowane, będzie korner z prawej strony boiska. 4' Centra z rożnego wybita przez obronę. 4' Świetna piłka od Balde między obrońców do Torresa! Ten układał ją do strzału, ale Errando zdołał w ostatniej chwili wybić na rzut rożny. 3' Na szczęście Brazylijczyk podniósł się sam, gramy dalej. 2' Mocne zderzenie Torro i Raphinhy. Ten drugi cierpi po otrzymaniu ciosu kolanem. 1' Grają! Goście przy piłce. Minuta ciszy przed startem spotkania ku czci byłego wiceprezydenta Barcelony. Piłkarze wychodzą już na boisko! Barcelona wygrała 6 meczów z rzędu i łącznie 40 punktów na koncie. Osasuna natomiast zajmuje 16. miejsce, mając 15 punktów na koncie - tyle, ile będąca w strefie spadkowej Girona. Choć historia meczów tych drużyn przemawia zdecydowanie za Barceloną, to rok temu we wrześniu Osasuna potrafiła ograć niespodziewanie Barcelonę 4:2! Patrząc po formie tych zespołów, teraz będzie o to niezwykle trudno. Bez względu na wynik dzisiejszego spotkania, Barcelona pozostanie liderem LaLigi, ponieważ ma 4 punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. Pilne wieści o Wojciechu Szczęsnym przed meczem z Osasuną! Nagły komunikat Barcelony Niestety, polscy fani nie mogą liczyć na Polaka od pierwszej minuty - Lewandowski zacznie na ławce, a Szczęsny nie znalazł się w kadrze. Więcej szczegółów w artykule. Dobry wieczór! Już za około 15 minut FC Barcelona zmierzy się z Osasuną w kolejnym meczu ligi hiszpańskiej! Start meczu o 18:30.

FC Barcelona idzie po mistrzostwu Hiszpanii

FC Barcelona jest na dobrej drodze w kierunku mistrzostwa Hiszpanii w sezonie 2025/26. W pewnym momencie wydawało się, że to Real Madryt będzie faworytem w wyścigu po tytuł mistrzowski. W El Clasico "Królewscy" pokonali "Bluagranę" i odskoczyli jej w tabeli. Potem jednak złapali zadyszkę i pogubili punkty, m.in. w ostatnim ligowym meczu z Celtą Vigą. Co ciekawe, z tym zespołem FC Barcelona wygrała na wyjeździe 4:2, a hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski. Łącznie w tym sezonie La Liga kapitan reprezentacji Polski osiem razy wpisywał się na listę strzelców. Bardziej skuteczny od niego jest inny napastnik Barcelony - Ferran Torres, który zdobył osiem bramek. Hiszpan jednak zagrał w 15 meczach, a "Lewy" rozegrał o dwa spotkania mniej. Obaj zawodnicy oczywiście znaleźli się w kadrze meczowej na spotkanie FC Barcelona - Osasuna Pampeluna. Tym razem wypadł z niej za to Wojciech Szczęsny, który zmagał się z problemami zdrowotnymi.

FC Barcelona - Osasuna Pampeluna. Liczymy na gola Roberta Lewandowskiego

W meczu FC Barcelona - Osasuna Pampeluna zdecydowanym faworytem wydaje się być ekipa gospodarzy, która jest liderem La Liga z przewagą czterech punków nad Realem Madryt. Katalończycy zgromadzili dotychczas 40 punków. Z kolei Osasuna plasuje się na 15. pozycji z 15 punktami. FC Barcelona w swoim ostatnim meczu wyszarpała zwycięstwo z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów. "Bluagrana" wygrała 2:1, a oba gole strzelił Francuz Jules Kounde. My liczymy na to, że w meczu FC Barcelona - Osasuna Pampeluna kolejnego gola strzeli Robert Lewandowski, która w La Liga trafia regularnie. Gorzej idzie mu w Champions League, gdzie w tym sezonie nie tylko nie zdobył bramki, lecz także nie oddał celnego strzału na bramkę. Początek meczu FC Barcelona - Osasuna Pampeluna o 18.30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w portalu Se.pl.

