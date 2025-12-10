Co się dzieje z Robertem Lewandowskim?! Niepokojące doniesienia, tak źle nie było nigdy

Robert Lewandowski, kluczowy piłkarz FC Barcelona, regularnie strzela gole w La Liga i w kadrze.

Jego statystyki w tegorocznej Lidze Mistrzów są jednak niepokojące – Polak nie zdobył jeszcze bramki.

"Lewy" nie strzelił gola w Lidze Mistrzów od 247 minut, co jest jego najgorszą passą w karierze w tych rozgrywkach.

Sprawdź, kiedy Lewandowski będzie miał kolejną szansę na przełamanie w Champions League.

Robert Lewandowski się "zaciął"

Robert Lewandowski przyzwyczaił nas do tego, że w każdych rozgrywkach do siatki trafia regularnie. Jednak nawet najlepszy napastnik od czasu do czasu się "zacina", a wtedy statystycy skrupulatnie liczą mu minuty bez gola. W tym sezonie La Liga "Lewy" już osiem razy pokonał bramkarza rywali. Więcej goli z ekipy "Dumy Katalonii" ma tylko Ferran Torres (11), ale warto pamiętać, że Polak miał przerwę w grze z powodu kontuzji. Robert Lewandowski strzelił m.in. trzy gole w meczu z Celtą Vigo. Zanotował także premierowe trafienie dla Barcelony - w spotkaniu z Athletic Bilbao - na odremontowanym stadionie Camp Nou. "Lewy" jesienią strzelił też trzy gole dla reprezentacji (z Litwą, Finlandią i Maltą). Zdecydowanie gorzej idzie mu w Lidze Mistrzów. W bieżącej edycji jeszcze nie ma gola na swoim koncie. Mało tego, nie oddał nawet celnego strzału na bramkę!

Robert Lewandowski nie strzelił gola w Lidze Mistrzów od 247 minut

Tak źle z Robertem Lewandowskim w Champions League jeszcze nie było. Polak nie strzelił gola od 247 minut. A miał na to pięć meczów (z Newcastle, PSG, Club Brugge, Chelsea i Eintrachtem). Być może wpisałby się na listę strzelców w meczu z Olympiakosem Pireus, który FC Barcelona rozgromiła 6:1, ale akurat wtedy "Lewy" pauzował z powodu urazu. Dotychczas Robert Lewandowski najdłużej na gola w sezonie Ligi Mistrzów czekał 205 minut. Było to w sezonie... 2014/15. Polak występował wówczas w Bayernie Monachium. Następną okazję do strzelenia bramki w Champions League kapitan reprezentacji Polski będzie mieć dopiero w przyszłym roku. 21 stycznia FC Barcelona zmierzy się ze Slavią Praga, a tydzień później - z FC Kopenhaga. Ten mecz zakończy dla "Barcy" fazę ligową Champions League. W dotychczasowych sześciu meczach zespół Roberta Lewandowskiego zgromadził 10 punktów.

