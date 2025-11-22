FC Barcelona – Athletic Bilbao 2:0 (2:0)

Bramki:

1:0 Lewandowski 4. min, 2:0 Torres 45. min

Kartki:

Galarreta (Bilbao)

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Yamal, Martin, Lopez, Olmo, Torres - Lewandowski

Athletic: Unai Simon - Gorosabel, Laporte, Vivian, Yuri - Berenguer, Jauregizar, Sancet, Galarreta, N. Williams - Unai Gomez

FC Barcelona szybko pozbierała się po porażce z Realem Madryt i odniosła dwa kolejne zwycięstwa – z Elche 3:1 oraz z Celtą Vigo 4:2. Szczególnie ważny dla polskich fanów był ten drugi mecz, ponieważ w nim drużynę do zwycięstwa poprowadził Robert Lewandowski, strzelając aż trzy bramki! Wygrana ta pozwoliła odrobić dwa punkty straty do Realu Madryt, który swój mecz zremisował i obecnie „Duma Katalonii” jest tylko trzy punkty za swoim odwiecznym rywalem. Ale nadchodzące spotkanie będzie ważne nie tylko ze względu na walkę o ligowe punkty.

Dla Barcelony starcie z Athletikiem Bilbao będzie szczególny – będzie to pierwszy od ponad dwóch lat mecz „Dumy Katalonii” na Camp Nou. Po raz ostatni „Blaugrana” zagrała tam 28 maja 2023 roku, wygrywając 3:0 z Mallorcą. Później rozgrywała swoje mecze domowe głównie na Stadionie Olimpijskim na Montjuic. Fani oraz piłkarze czekali na powróc na Camp Nou dłużej, niż to planowano, ale czas oczekiwania się zakończył. Z pewnością zespół prowadzony przez Hansiego Flicka będzie chciał pokazać się w tym meczu z jak najlepszej strony.