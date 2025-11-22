FC Barcelona – Athletic Bilbao 2:0 (2:0)
Bramki:
1:0 Lewandowski 4. min, 2:0 Torres 45. min
Kartki:
Galarreta (Bilbao)
Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - Yamal, Martin, Lopez, Olmo, Torres - Lewandowski
Athletic: Unai Simon - Gorosabel, Laporte, Vivian, Yuri - Berenguer, Jauregizar, Sancet, Galarreta, N. Williams - Unai Gomez
FC Barcelona - Athletic Bilbao
Ale Barcelona zakończyła pierwszą połowę. Bramkarz Athletic znów się nie popisał.
45'+2
GOOOOOOL! Co za akcja Barcelony! Yamal zagrał kapitalnie do Ferran Torres, a ten pokonał bramkarza rywali. Unai Simon odbił piłkę, ale ta wpadła do siatki! 2:0 dla Barcelony! To koniec pierwszej połowy.
45'
Sędzia doliczył dwie minuty do pierwszej połowy.
43'
Mamy pierwszą żółtą kartkę. Dostał ją Inigo de Galarreta z Athletic Bilbao.
42'
Znów szansę miał Nico Williams. Ale źle trafił w piłkę i tym strzałem nie mógł zaskoczyć Joana Garcię.
41'
Co za akcja Athletic lewą stroną! Yuri zagrał do Nico Williamsa, a ten od razu huknął. Tyle że obok bramki Barcelony. Ostrzeżenie dla mistrza Hiszpanii.
39'
Z lewej strony na strzał zdecydował się Unai Gomez. Ale włożył w to uderzenie za dużo siły.
38'
Lamine Yamal chciał znów zakręcić rywalami, ale został powstrzymany z prawej strony pola kanego.
36'
Joan Garcia znów skutecznie. Wybronił uderzenie rywala.
35'
Na boisku leży Alejandro Balde. Podniósł się, czy będzie zmiana?
32'
Lamine Yamal zatańczył z kilkoma rywali. W końcu piłkę dostał Ferran Torres na lewej stronie, ale uderzył bardzo niecelnie, wysoko nad bramką Athletic.
16.50
Jeszcze raz. Piękne obrazki: Robert Lewandowski kapitanem Barcelony, a potem cieszył się z gola na nowym Camp Nou.
Pierwsza bramka na nowym Camp Nou ✅
25'
Brzydki faul Erica Garcii. Sędzia się zlitował i nie pokazał graczowi Barcelony żółtej kartki.
25'
Joan Garcia w końcu miał okazję, żeby się wykazać. Jednak bramkarz Barcelony pewnie wyłapał piłkę.
24'
Ferran Torres znalazł się przed bramkarzem Athletic. Minął go i strzelił gola. Jednak sędzia nie uznał gola, bo gracz Barcelony był na spalonym.
19'
Ale okazja dla Barcelony! Ferran Torres popisał się kapitalnym podaniem na pole karne. Tam wbiegł Fermin Lopez, ale strzelił wprost w bramkarza Athletic, a dobitka Daniego Olmo przeszła obok bramki!
17
Barcelona rozgrywa piłkę, a Athletic Bilbao próbuje jej przeszkodzić. Lewandowski był już na polu karnym, ale pogubił się i szansa przepadła.
14'
Rzut rożny dla Athletic Bilbao. Zakotłowało się na polu karnym Barcelony, ale mistrzowie Hiszpanii poradzili sobie.
10'
Tak Lewandowski strzelił gola.
9'
Wypad Athletic Bilbao. Strzelał Unai Gomez, ale został zablokowany. Barcelona mocno napiera.
4"
1:0 dla Barcelony! To historyczna chwila! Lewandowski strzela pierwszego gola na nowym Camp Nou! To jego ósma bramka w tym sezonie LaLiga! Jak padł gol? Polak dostał podanie z lewej strony, minął rywala i huknął z lewej nogi przy krótkim słupku!
2'
Dynamiczny początek! Lewandowski na polu karnym, który nie zdołał oddać strzału. Po chwili Joan Garcia musiał ratować się wybiegiem poza pole karne. Ale był spalony.
1'
Zaczynamy spotkanie!
Honorowe - symboliczne - kopnięcie piłki przez najstarszego kibica Barcelony, który porusza się na wózku inwalidzkim. Następnie minuta ciszy.
Przywitanie kapitanów, losowanie stron i wspólne zdjęcie z sędziami.
Piłkarze obu drużyn wychodzą na Camp Nou przy hymnie Barcelony.
Przed meczem zachęcamy także do przeczytania niedawnej rozmowy z Igorem Angulo, były królem strzelców Ekstraklasy z Górnika Zabrze. Bask grał w Athletic Bilbao. Tak scharakteryzował Roberta Lewandowskiego w rozmowie z Super Expressem.
Tak wygląda Camp Nou.
Robert Lewandowski będzie kapitanem Barcelony!
W takim zestawieniu na Camp Nou zagra Athletic Bilbao:
Znamy skład Barcelony!
Zobaczcie co do powiedzenia przed meczem mają komentatorzy Eleven Sports: Mateusz Święcicki i Marcin Gazda, którzy są w Barcelonie.
Strasznie dziś wieje w Barcelonie 🌬️ To chyba wiatr zmian, bo właśnie dziś FC Barcelona wraca na odnowione Camp Nou! 🔵🔴— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 22, 2025
Ciekawe, ile kosztuje najtańszy bilet na dzisiejszy mecz… Hej @matswiecicki, hej @marcin_gazda - macie jakieś info? 😉
📊 Bilans ostatnich pięciu meczów FC Barcelony z Athletikiem Club: 5 spotkań, 3 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Bramki: 9 strzelonych, 5 straconych. Czyste konta: 3. ⚔️— BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 22, 2025
Przed spotkaniem na Camp Nou zachęcamy do przeczytania rozmowy z Julenem Guerrero, legendarnym kapitanem Athletic Bilbao i reprezentacji Hiszpanii. Zobaczcie, co Bask mówi na temat Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.
Wiadomo, że gwiazdor Barcelony Marcus Rashford nie zagra w meczu z Athletic Bilbao. Powodem absencji Anglika jest grypa.
MEDICAL ANNOUNCEMENT
Trener Barcelony Hansi Flick podał kadrę na mecz z Athletic Bilbao. Wracają m.in. bramkarz Joan Garcia i Raphinha.
Barcelona zajmuje w LaLiga drugie miejsce i traci do prowadzącego Realu Madryt trzy punkty. Athletic Bilbao plasuje się na siódmej pozycji z dorobkiem 17 punktów.
Witamy w relacji na żywo z meczu Barcelona - Athletic Bilbao. Start meczu o godzinie 16:15, bądźcie z nami!
FC Barcelona - Athletic Bilbao relacja i wynik live dzisiaj 22.11.2025
FC Barcelona szybko pozbierała się po porażce z Realem Madryt i odniosła dwa kolejne zwycięstwa – z Elche 3:1 oraz z Celtą Vigo 4:2. Szczególnie ważny dla polskich fanów był ten drugi mecz, ponieważ w nim drużynę do zwycięstwa poprowadził Robert Lewandowski, strzelając aż trzy bramki! Wygrana ta pozwoliła odrobić dwa punkty straty do Realu Madryt, który swój mecz zremisował i obecnie „Duma Katalonii” jest tylko trzy punkty za swoim odwiecznym rywalem. Ale nadchodzące spotkanie będzie ważne nie tylko ze względu na walkę o ligowe punkty.
Dla Barcelony starcie z Athletikiem Bilbao będzie szczególny – będzie to pierwszy od ponad dwóch lat mecz „Dumy Katalonii” na Camp Nou. Po raz ostatni „Blaugrana” zagrała tam 28 maja 2023 roku, wygrywając 3:0 z Mallorcą. Później rozgrywała swoje mecze domowe głównie na Stadionie Olimpijskim na Montjuic. Fani oraz piłkarze czekali na powróc na Camp Nou dłużej, niż to planowano, ale czas oczekiwania się zakończył. Z pewnością zespół prowadzony przez Hansiego Flicka będzie chciał pokazać się w tym meczu z jak najlepszej strony.