Angulo o powrocie Lewandowskiego. "Jego dyscyplina jest imponująca"

„Super Express”: - Zaskoczyło pana to, że Lewandowski tak szybko wrócił do gry po urazie?

Igor Angulo: - Robert zawsze był wzorem profesjonalizmu. Dba o każdy szczegół: odżywianie, odpoczynek, przygotowanie fizyczne. Dlatego wcale nie dziwi mnie to, że wrócił wcześniej niż przewidywano. Jego dyscyplina jest naprawdę imponująca.

- Czy nie jest trochę jak gladiator, który regeneruje się szybciej niż inni?

- Można tak o nim powiedzieć. Ma niesamowitą mentalność i wyjątkową etykę pracy. Zawsze chce być do dyspozycji drużyny. I właśnie to robi różnicę.

Co z występem "Lewego" w Lidze Mistrzów?

- Trener Hansi Flick dał „Lewemu” kwadrans w meczu z Elche. Czy uważa pan, że w starciu z Brugge w Lidze Mistrzów także będzie go oszczędzał?

- To będzie zależało od jego formy fizycznej. Flick jest ostrożny i wie, że nie warto ryzykować. Jeśli Lewy nie będzie w pełni sił, to prawdopodobnie znowu zacznie mecz na ławce.

- Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów, za Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Czego spodziewa się pan po nim w tym sezonie?

- Mam nadzieję, że dalej będzie zdobywał ważne bramki. Może nie ma już takiej samej dynamiki jak dawniej, ale jego inteligencja i instynkt strzelecki wciąż są na najwyższym poziomie.

Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego w Barcelonie?

- Polski napastnik ma ważny kontrakt z Barceloną do końca sezonu. Czy zatrzymałby pan go w Barcelonie na kolejny rok?

- Tak, pod warunkiem, że utrzyma dobrą formę fizyczną i nadal będzie dawał drużynie bramki oraz doświadczenie. Jednak rozumiem też, że klub może chcieć przejść do etapu odmładzania składu. Dlatego wszystko zależy od jego postawy w najbliższych miesiącach.

- Ostatnio pojawiły się komentarze, że w kręgu zainteresowań Barcelony jest Harry Kane z Bayernu. Jak to pan skomentuje?

- Kane jest jednym z nielicznych napastników na świecie, którzy mogą zastąpić Lewandowskiego. Jeśli Barcelona naprawdę zamierza po niego sięgnąć, to prawdopodobnie myśli o zmianie pokoleniowej.

- Czego oczekuje pan po występach Barcelony w tej edycji Ligi Mistrzów?

- Nie widzę jej ich wśród głównych faworytów. Jest wciąż w fazie przebudowy, choć z trenerem Flickiem mogą znacznie poprawić swoją stabilność.

- Jak ocenia pan występy Wojciecha Szczęsnego w bramce Barcelony?

- Radzi sobie bardzo dobrze. To bramkarz z dużym doświadczeniem. Daje drużynie spokój i pewność siebie. Do stylu gry Barcelony dostosował się bardzo szybko, a to wcale nie jest łatwe.

- Czy uważa pan, że Szczęsny utrzyma pozycję numer 1, gdy Joan García wróci do gry?

- Tak, jeśli utrzyma obecny poziom. Jednak Barcelona bardzo wierzy w Joana Garcíę. Gdy ten wróci do najlepszej formy, to zapowiada się zdrowa rywalizacja o miejsce w bramce.

