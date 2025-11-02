Mateusz Bogusz, pomocnik Cruz Azul, zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie, przyczyniając się do zwycięstwa 3:0 nad Pueblą.

Polski zawodnik precyzyjnym strzałem otworzył wynik meczu, pokazując swoje umiejętności.

Gol ten może być przełomem w jego walce o powrót do regularnej gry i szansą na powołanie do reprezentacji Polski.

To była chwila, na którą Mateusz Bogusz i śledzący go polscy kibice czekali od początku sezonu. Pomocnik Cruz Azul w końcu się przełamał i po raz pierwszy wpisał na listę strzelców, pomagając swojej drużynie w pewnym zwycięstwie 3:0 nad Pueblą. Dla Polaka to niezwykle ważny gol, ponieważ na występ w lidze czekał od 5 października, najczęściej oglądając mecze z perspektywy rezerwowego.

Akcja bramkowa z 33. minuty to prawdziwy majstersztyk. Bogusz otrzymał fantastyczne, instynktowne podanie piętą od swojego kolegi z zespołu, Carlosa Rodrigueza. Polski pomocnik wykorzystał lukę w obronie, wpadł w pole karne i precyzyjnym, mocnym strzałem otworzył wynik spotkania. To trafienie ustawiło mecz i dodało pewności siebie liderowi meksykańskiej ekstraklasy.

Dla Polaka był to pierwszy gol w bieżących rozgrywkach ligowych. W drugiej połowie jego koledzy, Jeremy Marquez i Omar Campos, dołożyli kolejne bramki, pieczętując wysoką i w pełni zasłużoną wygraną Cruz Azul.

Trudny powrót do łask. Bogusz walczy o zaufanie trenera

Ostatnie miesiące nie były dla 23-letniego zawodnika łatwe. Po transferze z amerykańskiego Los Angeles FC w styczniu, Bogusz miał solidne wejście do zespołu, jednak w tym sezonie stracił miejsce w wyjściowym składzie. Mecz z Pueblą był jego 11. występem, ale większość z nich był rezerwowym. Ten gol może być kluczowy w walce o odzyskanie zaufania trenera i powrót do regularnej gry. Tym bardziej że jego zespół jest liderem tabeli, a rywalizacja o miejsce w składzie jest ogromna.

Ważny sygnał dla Jana Urbana. Czy to bilet na kolejne zgrupowanie?

Reprezentant Polski wszystkie swoje pięć meczów w Biało-czerwonych barwach rozegrał za kadencji selekcjonera Michała Probierza. Ostatni raz z orzełkiem na piersi pokazał się w towarzyskim meczu z Mołdawią. Bramka strzelona to wyraźny sygnał wysłany w kierunku selekcjonera Jana Urbana. Bogusz udowadnia, że mimo mniejszej liczby minut nie stracił jakości i wciąż jest gotowy do walki o miejsce w reprezentacji Polski.

El jugadón que hizo La Máquina para el primer gol del partido 🔥💙 pic.twitter.com/WsWBag40UF— CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 1, 2025

