- Luis Palma, nowy nabytek Lecha Poznań, zachwyca kibiców i ekspertów swoją grą.
- Legenda klubu, Piotr Reiss, komplementuje Honduranina za technikę, zaangażowanie i radość z gry.
- Palma, wypożyczony z Celtiku, ma już na koncie cztery gole i jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie.
Luis Palma w letnim oknie transferowym dołączył do Lecha Poznań i błyskawicznie rozbudził apetyty kibiców. Jego umiejętności i boiskowa swoboda nie umknęły uwadze legendy "Kolejorza" i byłego króla strzelców, Piotra Reissa.
Piotr Reiss: Luis Palma dobrze wprowadził się do Lecha
W rozmowie z nami ekspert nie szczędził pochwał pod adresem nowego nabytku klubu z Bułgarskiej. Kolejną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności Luis Palma będzie miał w meczu z Motorem Lublin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy.
– Luis Palma poczyna sobie bardzo dobrze - mówi nam Piotr Reiss. - Mam wrażenie, że wszędzie go pełno. Jest zaangażowany w grę, dużo biega i walczy. Widać, że naprawdę dobrze wprowadził się do zespołu. Jest już z niego dużo pożytku, a będzie jeszcze więcej – ocenia.
Luis Palma, czyli technika i swoboda. "Jeden z najlepszych w Ekstraklasie"
Skrzydłowy z Hondurasu ma za sobą bogatą, jak na 25 lata, karierę. Po grze w greckim Arisie Saloniki sięgnął po niego słynny Celtic Glasgow, z którym zdobył mistrzostwo, Puchar Szkocji i Puchar Ligi. Następnie przeniósł się do Olympiakosu Pireus, gdzie świętował tytuł i Puchar Grecji. Do Lecha trafił na zasadzie wypożyczenia z Celtiku, a klub z Poznania zagwarantował sobie opcję wykupu.
– Palma ma wysokie umiejętności, jest dobrze wyszkolony technicznie - opisuje go Reiss. - Ma ten błysk i jakość. To go wyróżnia. Na takiego piłkarza patrzy się z przyjemnością. Pod tym względem to jeden z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. Imponuje mi jego luz. Bez wątpienia jest wzmocnieniem zespołu. To dobry transfer klubu – podkreśla legenda Lecha.
Piłkarz, który bawi się grą. Uśmiech nie schodzi z jego twarzy
Do tej pory Luis Palma strzelił dla "Kolejorza" cztery gole – trzy w PKO BP Ekstraklasie i jednego w Lidze Konferencji. Jego przygoda w Polsce nie jest jednak pozbawiona trudniejszych momentów. W spotkaniu z Rakowem Częstochowa został ukarany czerwoną kartką za faul na Zoranie Arseniciu. Po faulu na Chorwacie był mocno krytykowany. Ostatni mecz z Legią Warszawa zakończył już po godzinie z powodu gorszego samopoczucia. Mimo to, jego pozytywne nastawienie i radość z gry są widoczne na każdym kroku.
– Podoba mi się w nim to, że wychodzi na boisko, na trening i cieszy się grą - opowiada Reiss. - Palma bawi się piłką. Jak patrzę na niego, to wydaje mi się, że on te wszystkie zagrania robi z dużą łatwością i swobodą. Poza tym to pozytywny chłopak. Uśmiech nie schodzi z jego twarzy. Ten styl cechuje Latynosów, tego nam brakuje – komplementuje Honduranina.
