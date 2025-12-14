Legia Warszawa – Piast Gliwice: Gdzie oglądać mecz? O której początek?

Legia Warszawa w fatalnej atmosferze szykuje się do kolejnego meczu PKO BP Ekstraklasy

W niedzielę, 14 grudnia stołeczny zespół zmierzy się z Piastem Gliwice

Spotkanie może odbyć się w atmosferze awantury i skandalu na trybunach

Legia – Piast: Wielki kryzys Legii! Czy przełamią się w Warszawie?

Pogrążona w głębokim kryzysie Legia Warszawa podejmie w niedzielę Piasta Gliwice w zaległym meczu piłkarskiej ekstraklasy. Stawką spotkania przy Łazienkowskiej są punkty, które mogą pozwolić jednej z drużyn na opuszczenie strefy spadkowej.

Sytuacja obu zespołów jest dramatyczna. Legia, typowana przed sezonem do walki o tytuł mistrzowski, zajmuje 16. miejsce z dorobkiem 19 punktów. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Piasta, który zamyka ligową tabelę (18. miejsce, 17 pkt), choć gliwiczanie mają do rozegrania dwa mecze zaległe.

Trener Piasta nie ma litości dla Legii. Daniel Myśliwiec chce "przybić pieczęć" w Warszawie

Gospodarze przystępują do tego starcia po serii dziesięciu meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. W ekstraklasie warszawianie nie wygrali od 28 września. Zła passa trwa również na arenie międzynarodowej – czwartkowa porażka 1:2 z Noah FC w Erywaniu ostatecznie przekreśliła szanse "Wojskowych" na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wcześniej zespół odpadł także z Pucharu Polski.

Legia – Piast: Gdzie oglądać mecz? O której godzinie?

Niedzielny mecz będzie okazją do natychmiastowego rewanżu. Obie drużyny spotkały się zaledwie tydzień temu, 6 grudnia, w ramach 18. kolejki rozgrywek. Wówczas w Gliwicach lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 2:0.

Spotkanie w Warszawie rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisja ze spotkania Legia – Piast w Canal+ Sport 3. Arbitrem głównym będzie Fin Mohammad Al-Emara. Sędzia ten prowadził już w tym sezonie mecz Legii – w sierpniu warszawianie pokonali pod jego okiem szkocki Hibernian (2:1) w eliminacjach Ligi Konferencji.

