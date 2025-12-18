🖤🤍 ¡EL FÚTBOL MUNDIAL ESTÁ DE LUTO! 🕊️El Real Madrid lamentó el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia de Mario Pineida. pic.twitter.com/IUEkEnMBFJ— ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) December 18, 2025

Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 33-letniego byłego reprezentanta Ekwadoru.

Mario Pineida, obrońca Barcelona SC, został zastrzelony w mieście Guayaquil, które boryka się z eskalacją przemocy.

W ataku zginęła również druga osoba, a jedna została ranna; śledztwo w sprawie brutalnej zbrodni jest w toku.

Jakie były motywy ataku i czy sprawcy zostaną ujęci?

Tragiczne wieści napłynęły z Ekwadoru, pogrążając w żałobie świat piłki nożnej. Mario Pineida, 33-letni były reprezentant kraju i zawodnik znanego klubu Barcelona SC, został zastrzelony. Do brutalnego ataku doszło w mieście Guayaquil, które w ostatnich latach stało się areną eskalacji przemocy. Władze potwierdziły zbrodnię, a klub i kibice pogrążeni są w głębokim smutku po stracie swojego zawodnika.

Tragiczny atak w Guayaquil

Do zdarzenia doszło w północnej części miasta Guayaquil. Według doniesień medialnych, Mario Pineida padł ofiarą ataku, gdy sprawcy otworzyli ogień. W strzelaninie zginęła także druga osoba, a kolejna została ranna. Tożsamość pozostałych poszkodowanych nie została oficjalnie ujawniona przez policję. Służby podejrzewają, że atak nie był przypadkowy, a do zbadania sprawy przydzielono specjalną jednostkę.

Kim był Mario Pineida? Sylwetka piłkarza

Mario Pineida był obrońcą, który profesjonalną karierę rozpoczął w 2010 roku w klubie Independiente del Valle. W latach 2010-2015 reprezentował barwy tego zespołu, po czym w 2016 roku przeniósł się do Barcelona Guayaquil. Z tym zespołem dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Ekwadoru. W swojej karierze miał również krótki epizod w brazylijskim Fluminense w 2022 roku, gdzie przebywał na wypożyczeniu.

Pineida był również reprezentantem kraju. W narodowych barwach rozegrał osiem (według niektórych źródeł dziewięć) spotkań, a ostatni raz wystąpił podczas turnieju Copa América w 2021 roku w meczu przeciwko Brazylii. Był częścią kadry Ekwadoru podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w 2018 i 2022 roku.

Świat sportu w żałobie, śledztwo w toku

Śmierć piłkarza wstrząsnęła społecznością sportową. Jego klub, Barcelona SC, wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyraził głęboki smutek i żal po stracie zawodnika. "Z głębokim smutkiem informujemy, że oficjalnie otrzymaliśmy informację o śmierci naszego zawodnika Mario Pineidy" – napisano w komunikacie.

Kondolencje płyną od kibiców i innych klubów z całego świata. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ekwadoru potwierdziło zgon piłkarza, jednak nie podało na razie szczegółowych informacji na temat motywów zbrodni. Śledztwo jest w toku, a lokalna policja stara się ustalić, kto stoi za brutalnym atakiem.

