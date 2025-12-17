Bartosz Kapustka o ostatniej szansie Legii na zachowanie twarzy. Padły słowa o olbrzymiej złości

Marcin Szczepański
2025-12-17 18:07

To koniec katastrofalnej rundy dla Legii Warszawa. Kończy rok w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy i z historycznie serią 11 meczów bez wygranej. Przed nią ostatni sprawdzian: mecz o honor w Lidze Konferencji z Lincoln Red Imps. Kapitan Bartosz Kapustka przyznał, ze spotkanie z mistrzem Gibraltaru jest szansą na uratowanie twarzy.

Bartosz Kapustka

i

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Bartosz Kapustka, kapitan Legii Warszawa
  • Legia Warszawa przeżywa koszmarny okres, notując najgorszą serię w historii klubu i zajmując miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy.
  • Kapitan Bartosz Kapustka przyznaje, że w drużynie panuje olbrzymia złość, a ostatni mecz roku jest szansą na "zachowanie twarzy" i przełamanie złej passy.
  • Czy Legii uda się zakończyć rok zwycięstwem w Lidze Konferencji i dać kibicom choć trochę optymizmu? Sprawdź, co wydarzy się w meczu z Lincoln Red Imps!

Koszmar - tym słowem można opisać ostatnie tygodnie w wykonaniu Legii Warszawa. Zespół, który miał walczyć o najwyższe cele, kończy rok na fatalnym, 17. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co oznacza grę w strefie spadkowej. Co gorsza, klub notuje najgorszą w swojej historii serię 11 kolejnych meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Z marzeniami o fazie pucharowej Ligi Konferencji legioniści pożegnali przed tygodniem.

Bartosz Kapustka: Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni

Przed drużyną ostatnie spotkanie w tym roku, które staje się meczem o honor i przełamanie fatalnej passy. Na własnym stadionie Legia zmierzy się z mistrzem Gibraltaru, Lincoln Red Imps. Kapitan zespołu, Bartosz Kapustka, nie ukrywał frustracji i sportowej złości, jaka panuje w szatni.

- Jest w nas olbrzymia złość - przyznał wprost Bartosz Kapustka, cytowany przez PAP. - Każdy chciał, żeby sytuacja wyglądała inaczej. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Mamy przed sobą ostatnie spotkanie i kolejną szansę, aby w końcu wygrać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dać chociażby trochę optymizmu naszym kibicom.

Kapitan Legii mówi o zachowaniu twarzy na koniec roku

Pomocnik podkreślił, że dla drużyny to ostatnia okazja, by zmazać plamę po kompromitującej rundzie. Jak przyznał, stawką jest po prostu "zachowanie twarzy".

- Wszyscy chcieliśmy przerwać tę serię, aby dać radość sobie, bliskim, ale też Inakiemu Astizowi. To ostatnia szansa w tym roku, aby zachować twarz i wygrać. Mogę dać słowo, że ze swojej strony zrobię wszystko, aby tak było. Boli nas to, że nie zdołamy już awansować do kolejnej fazy Ligi Konferencji, ale chcemy dopisać trzy punkty - zapewnił kapitan Legii cytowany przez PAP.

Kiedy mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps? Gdzie transmisja?

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji zostanie rozegrany 18 grudnia. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra 3.

To one zachwycają na stadionie Legii. Co za piękności!
42 zdjęcia
