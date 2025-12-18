- Przyszłość Kamila Grosickiego w Pogoni Szczecin stanęła pod znakiem zapytania z powodu negocjacji kontraktowych.
- Prezes klubu ujawnił publicznie szczegóły żądań finansowych piłkarza, wywołując zaskoczenie i kontrowersje.
- Sprawdź, jakie warunki zaproponował klub i czy uda się zażegnać konflikt z legendą Ekstraklasy.
Grosicki jest legendą Pogoni i Ekstraklasy. Trudno wyobrazić sobie skład szczecińskiej drużyny bez niego. Należy do jej liderów, jest motorem napędowym. Jednak ostatnio jego przyszłość w ekipie Portowców stanęła pod znakiem zapytania.
Alex Haditaghi o kulisach negocjacji z Kamilem Grosickim
Wszystko przez negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecny obowiązuje do końca sezon. Zanosi się jednak na to, że nie zostanie przedłużony. Szef klubu Haditaghi niespodziewanie poszedł na całość. Zdecydował się na zaskakujący ruch ujawniając szczegóły rozmów! Pokazał ile zarabia Grosik i jakie ma warunki odnośnie nowej umowy. W ten sposób poszedł na "wojnę" z kapitanem Pogoni.
- Kamil podpisał obecny kontrakt prawie 2,5 roku temu, w wieku 34 lat, zarabiając 160 tys. zł miesięcznie. Dziś jest znacznie starszy (37 lat), a pod koniec obecnego kontraktu będzie miał 38 lat - napisał Haditaghi w mediach społecznościowych.
Dwa miliony za podpisania nowego kontraktu
Sternik Pogoni nie ukrywał, że nie spodobało się mu podejście zawodnika i jego otoczenia. Wyjawił także, że nie zgodzi się na warunki, których oczekuje Grosicki.
- Domaga się nowej, dwuletniej umowy (łącznie 2,5 roku), która pozwoli mu grać do 40. roku życia, ze znaczną podwyżką pensji do 250 000 zł miesięcznie oraz premią za podpisanie kontraktu w wysokości 2 000 000 zł. To daje ok. 8 000 000 zł w ciągu dwóch lat. Nie podpiszę takiej umowy - zadeklarował Haditaghi w mediach społecznościowych.
Takie warunki zaproponowano kapitanowi Pogoni
Haditaghi wyznał także na jakie pieniądze może liczyć reprezentant Polski
- Zaoferowaliśmy mu obecne wynagrodzenie w wysokości 160 000 zł miesięcznie – tłumaczył szef Pogoni. - Gwarantowany rok kontraktu oraz opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok, jeśli Kamil zagra 75% meczów (minimum 30 minut). To daje 1,5 roku gwarancji. Plus kolejny rok, jeśli pozostanie zdrowy i będzie grał dobrze. Dodatkowo dodaliśmy wysokie premie drużynowe i indywidualne. Jest to uczciwa, pełna szacunku i hojna oferta – podkreślił.
Grosicki nie komentował wpisu właściciela Pogoni
Grosicki nie odniósł się do wpisu Haditaghiego, który wywołał ogromne poruszenie wśród kibiców. Czy obie strony wypracują kompromis i jak zakończy się ta medialna burza z udziałem kadrowicza?
