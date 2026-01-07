Robert Lewandowski rozpocznie mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao na ławce rezerwowych, podobnie jak Wojciech Szczęsny.

Polski napastnik prawdopodobnie pojawi się na boisku w drugiej połowie, a zaskoczeniem jest brak Lamine'a Yamala w wyjściowym składzie Barcy.

Barcelona, lider LaLiga, zmierzy się z Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao w Superpucharze Hiszpanii.

FC Barcelona - Athletic Bilbao: SKŁADY. Lewandowski znów na ławie

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao w Superpucharze Hiszpanii zacznie na ławce rezerwowych. Tak jak Wojciech Szczęsny. "Lewy" prawdopodonie szansę dostanie po przerwie. Dużym zaskoczeniem jest brak w wyjściowej jedenastce Barcy Lamine'a Yamala. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Roony, Raphinha, Ferran.

Athletic Bilbao: Unai Simon, Areso, Vivian, Paredes, Adama, Rego, Jauregizar, Berenguer, Sancet Navarro, Iñaki Williams.

FC Barcelona - Athletic Bilbao o Superpuchar Hiszpanii

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao to pierwszy półfinał w rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W drugim półfinale jutro Real Madryt zmierzy się z Atletico Madryt. Baskowie z Bilbao ostatnio nie błyszczeli formą i tracili dużo goli. W listopadzie w LaLiga ulegli Barcelonie aż 0:4, a jedną z bramek strzelił wtedy Robert Lewandowski. - To było bardzo przekonujące zwycięstwo. Barca była niezwykle skuteczna pod bramką i wykorzystała praktycznie wszystkie swoje okazje. Nie jest łatwo wygrać w taki sposób z zespołem takim jak Athletic - podkreślał z rozmowie z "Super Expressem" Igor Angulo, były gwiazdor Górnika Zabrze, wielki kibic klubu z Bilbao.

FC Barcelona - Athletic: Alarm przed meczem w Superpucharze! Kontuzja gwiazdora Barcy

FC Barcelona wygrała ostatnie dziewięć meczów. W tabeli LaLiga prowadzi z przewagą czterech punktów nad Realem. - Będziemy teraz grali przeciwko najsilniejszym ekipom z Hiszpanii. Athletic ma wiele opcji w ofensywie, wracają ważni dla nich gracze. Musimy się poprawić w defensywie, grać jako jedna drużyna. Tego nam ostatnio brakowało w pewnych sytuacjach. Musimy to poprawić - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

FC Barcelona - Athletic Bilbao Gdzie oglądać Superpuchar Hiszpanii NA ŻYWO?

FC Barcelona - Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w środę 7 stycznia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Athletic o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Atlhetic na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Canal+ ONLINE i stronach legalnych bukmacherów.

