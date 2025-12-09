FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: NA ŻYWO. Barca przegrywa, nieuznany gol Lewandowskiego! [Wynik LIVE]

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 0:1

Bramki: Knauff (21')

Kartki: Knauff

Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Pedri, Eric Garcia, Fermin Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Eintracht: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Gotze - Knauff

Na żywo FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 36' Raphinha oddał strzał ze skraju pola karnego, ale ponownie obrona gości zdołała zneutralizować uderzenie dobrym ustawieniem. 33' A tak Eintracht wyszedł na prowadzenie: Kłopoty FC Barcelony! Ansgar Knauff daje sensacyjne prowadzenie gościom! 👀



📺 Oglądaj: https://t.co/XS8msOZobd pic.twitter.com/ZWfuojDIJ9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 9, 2025 30' Kolejny dynamiczny wypad Knauffa, ale tym razem obrona Barcelony zdołała go powstrzymać. 28' Lewandowski doszedł do piłki po rzucie wolnym, ale i tak był na spalonym. 27' Żółta kartka dla Knauffa za faul na Pedrim, który świetnie zabrał się z piłką w środku pola. 26' Świetna akcja Barcelony, ale bez gola! Wydawało się, że Fermin zamknie to w polu karnym, ale Koch zdołał zablokować jego strzał z pierwszej piłki! 23' Pedri kapitalnie podał do Yamala, a ten wszedł w drybling z trzema rywalami. Było jednak zbyt ciasno, aby zdołał oddać strzał. 21' Wszystko zaczęło się od straty Yamala w środku. Martin nie zdołał przeciąć podania górą do Knauffa, a ten świetnie uporał się z Balde i uderzył nie do obrony! 21' GOOOOOOOOL! Niespodziewanie to Eintracht wychodzi na prowadzenie! 18' Skhiri bardzo cierpi, szybko do akcji wkroczył sztab medyczny Eintrachtu. 14' Gerard Martin potężnie huknął z dystansu! Bramkarz Eintrachtu musiał odbić piłkę nad poprzeczkę! 11' VAR potwierdził decyzję sędziów. Raphinha minimalnie spalił tę akcję na skrzydle. 10' GOOOOola nie ma! Lewandowski trafił do siatki, ale sędzia podniósł chorągiewkę przy wcześniejszym podaniu do Raphinhi! 8' Yamal zatańczył w polu karnym z rywalem, ale sędziowie uznali, że nie będzie nawet rzutu rożnego dla Barcy! 5' Pierwsza okazja Lewandowskiego! Kounde zgrał mu piłkę głową od razu do strzału, ale Polak nieczysto trafił w piłkę na linii pola karnego! 3' Pierwszy wypad Eintrachtu, ale po wszystkim sędziowie i tak wrócili do spalonego, co oczywiście spotkało się z gwizdami kibiców, którzy oczekiwali szybszej reakcji. 2' I Barcelona od razu podeszła wysokim pressingiem. Eintracht w tarapatach, ale dośrodkowanie Kounde było zbyt głębokie. 1' Eintracht rozpoczął mecz! Takiej oprawy na Camp Nou nie było od 26 października 2022 roku! Ruszyli przy akompaniamencie hymnu LM! Piłkarze obu drużyn gromadzą się już w tunelu. Na Camp Nou przygaszono już światła. Za chwilę efektowna przedmeczowa prezentacja! Przypomnijmy - Barcelona ma po pięciu meczach tylko 7 pkt, Eintracht jeszcze mniej - 4. Oficjalnie: Robert Lewandowski w pierwszym składzie Barcelony! 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 ⭐️#BarçaEintracht | @ChampionsLeague pic.twitter.com/UkyCL1EmJi — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Eintracht Frankfurt w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Początek spotkania na Camp Nou o godzinie 21:00!

FC Barcelona wraca do rozgrywek Ligi Mistrzów po bolesnej porażce z Chelsea (0:3). Po nieudanym wyjeździe do Londynu w ostatniej kolejce, tym razem drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra u siebie z Eintrachtem Frankfurt. Ten mecz ma spore znaczenie nie tylko ze względu na sytuację w tabeli - po pięciu kolejkach fazy ligowej LM Barcelona ma na koncie tylko 7 punktów i zajmuje odległe 18. miejsce. To przede wszystkim długo wyczekiwany powrót europejskich pucharów na legendarny stadion Camp Nou, który po raz ostatni gościł mecz LM 26 października 2022 roku (Barcelona - Bayern 0:3).

Czy po raz kolejny bohaterem Barcy na nowym Camp Nou zostanie Robert Lewandowski? Przypomnijmy, że to właśnie polski napastnik był pierwszym kapitanem i strzelcem pierwszego gola po otwarciu wciąż remontowanego stadionu - w ligowym starciu z Athletikiem Bilbao (4:0). W ostatniej kolejce siedział jednak na ławce, gdy trzy gole Betisowi strzelał Ferran Torres. Tuż przed meczem z Eintrachtem Barcelona pokazała moc, wygrywając w lidze 5:3.

Czy hiszpański konkurent "Lewego" przekonał do siebie trenera na tyle, aby kilka dni później ponownie wyjść w pierwszym składzie? To okaże się dopiero ok. godzinę przed meczem, ale Hiszpanie raczej spodziewają się w wyjściowej "11" Lewandowskiego. Inaczej wygląda sytuacja Wojciecha Szczęsnego, który po powrocie Joana Garcii wrócił do roli rezerwowego i tylko w nagłej sytuacji mógłby wskoczyć do bramki Barcelony. Początek meczu z Eintrachtem już o 21:00!